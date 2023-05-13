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新北工安意外又1死 今年已11死

聯合報／ 記者李定宇／新北報導

議員建議市府應積極擬定相關檢討政策，勞工局回應，將與勞檢處續辦職安宣導。圖／新北勞工局提供
議員建議市府應積極擬定相關檢討政策，勞工局回應，將與勞檢處續辦職安宣導。圖／新北勞工局提供
新北近來工安頻傳，從五股坑溪斷橋3傷、林口勞工墜樓亡，到昨天樹林勞工被鐵板壓死。統計去年職災死亡35人、罰款150萬元，今年至今已死亡11人。議員批勞工安全危機四伏，近3年執行勞動條件及職安勞檢人力不足，應積極擬定相關檢討政策。勞工局回應，將與勞檢處持續辦理職安宣導。

4月底五股坑溪斷橋導致4名工人受傷，本月8日林口工人不慎墜樓死亡，昨天再發生樹林區工廠62歲鄭姓員工進行鐵板吊掛作業時疑似吊鉤脫落，上方吊掛鐵板直接砸在員工送醫不治。

據統計，近3年來新北市執行勞動條件及職安勞檢人力僅有112人，案件卻逐年增加，2020年檢查件數為1萬7936件，2022年增加到2萬8016件，服務件數從160件暴增到250件。資料顯示，去年新北職災死亡共35人、罰款150萬元，今年至今已死亡11人。

工安意外頻傳，市議員彭一書昨在市政總質詢時，要求勞工局要做好了解問題發生原因，並協助家屬職災申請、身後事辦理。

市議員黃淑君批評，新北勞工安全已危機四伏，每每有意外發生的時候，市長侯友宜都覺得是個案不願意面對問題。第一現場工安稽查是市府責任，市府應積極擬定相關檢討政策，降低意外發生機率。

議員呂家愷建議，市府於勞檢配比確實需要更多彈性，避免任何可能發生意外再釀成悲劇。

新北市勞工局說明，勞工局持續辦理工安輔導，包括工地認證、源頭管理、小型企業安全設備補助都有持續進行，另外還有專家團體輔導職場安全改善計畫，每年皆會持續辦理。勞工局指出，職安跟治安一樣都要從源頭進行管理，勞工局也將與勞檢處持續辦理職安宣導。

勞工局 工安

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