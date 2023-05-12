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小琉球驚傳遊客被強擄上車 警方查出是財務糾紛逮5人
屏東縣琉球鄉是觀光旅遊熱點，昨晚驚傳1名男遊客當街被5人強押上車毆打，警方接獲民眾報案後陸續逮捕涉案5人，查出住新北市的張姓被害人和陳姓男子有財務糾紛，陳不滿張欠債不還，還跑到琉球住民宿享樂，昨天與4名友人從新北市南下，由東港轉搭交通輪到琉球，晚上9時在街上將張強押上車，毆打要脅還債，5人全被移送法辦。
民風淳樸的琉球鄉昨晚發生遊客當街被5名壯漢強押上車，東港分局獲報後展開調查，被毆打的張姓被害人多處皮肉傷，就醫後無大礙，並先後逮捕陳姓男子（26歲）等5人。
警方查出陳不滿張欠債不還，得知張還跑到琉球住民宿度假玩樂，一氣之下昨天與4名友人從新北市開車南下，搭船到琉球找人，晚上開租賃車在街上找到人，合力將強押上車並毆打，警方訊後將5人依傷害、妨害自由罪嫌移送屏東地檢署偵辦。
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