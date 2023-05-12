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Honda撞上「行動豪宅」勞斯萊斯 肇事婦人這下賠慘了
60歲曾姓女子今天上午駕駛Honda轎車，行經高雄三民區九如一路和高速公路西側便道，欲左轉上建國陸橋時，不慎和駕駛勞斯萊斯的黃姓女子發生碰撞，雖雙方幸運未受傷，但勞斯萊斯左側車頭受損，據悉，修車費逾百萬，讓曾女這下賠慘了。
警方指出，曾姓女子今天上午10時35分許，駕駛Honda轎車行經三民區九如一路與高速公路西側便道，欲左轉往建國陸橋，疑轉彎幅度過大，撞上34歲黃姓女子駕駛的勞斯萊斯名車。
車禍發生後，曾、黃2人均未受傷，曾女的座車右側車身凹陷，黃女的勞斯萊斯左前車頭毀損。
轄區三民二警分局警方獲報趕抵，警方測繪事故現場，初步研判曾駕車左轉彎後未駛入內側車道，已違反道路交通安全規則第102條1項8款，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。
據了解，肇事的曾女眼見自己撞到昂貴的名車，預料自己將付出慘痛代價，當下惶恐不安；從事精品代購的黃女駕駛2千多萬的勞斯萊斯，無辜被撞，車頭受損部分，修理費恐達上百萬。
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