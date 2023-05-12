快訊

林淑雅回家了！林母崩潰痛哭自責害了女兒：曾要她多搭捷運較安全

林良泰不道歉被轟出議場 指中捷事故「最大責任在建商」

中職／中信兄弟改組打出兩張王牌 王建民坦言：沒想過會到一軍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Honda撞上「行動豪宅」勞斯萊斯 肇事婦人這下賠慘了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

60歲曾姓女子今天上午駕駛Honda轎車，行經高雄三民區九如一路和高速公路西側便道，欲左轉上建國陸橋時，不慎和駕駛勞斯萊斯的黃姓女子發生碰撞，雖雙方幸運未受傷，但勞斯萊斯左側車頭受損，據悉，修車費逾百萬，讓曾女這下賠慘了。

警方指出，曾姓女子今天上午10時35分許，駕駛Honda轎車行經三民區九如一路與高速公路西側便道，欲左轉往建國陸橋，疑轉彎幅度過大，撞上34歲黃姓女子駕駛的勞斯萊斯名車。

車禍發生後，曾、黃2人均未受傷，曾女的座車右側車身凹陷，黃女的勞斯萊斯左前車頭毀損。

轄區三民二警分局警方獲報趕抵，警方測繪事故現場，初步研判曾駕車左轉彎後未駛入內側車道，已違反道路交通安全規則第102條1項8款，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

據了解，肇事的曾女眼見自己撞到昂貴的名車，預料自己將付出慘痛代價，當下惶恐不安；從事精品代購的黃女駕駛2千多萬的勞斯萊斯，無辜被撞，車頭受損部分，修理費恐達上百萬。

60歲曾姓女子今天上午駕駛Honda轎車，行經高雄三民區九如一路和高速公路西側便道，欲左轉上建國陸橋時，不慎和駕駛勞斯萊斯的黃姓女子發生碰撞。記者石秀華／翻攝
60歲曾姓女子今天上午駕駛Honda轎車，行經高雄三民區九如一路和高速公路西側便道，欲左轉上建國陸橋時，不慎和駕駛勞斯萊斯的黃姓女子發生碰撞。記者石秀華／翻攝
高雄曾姓女子今天上午駕駛Honda轎車，行經高雄三民區九如一路和高速公路西側便道，欲左轉上建國陸橋時，不慎和駕駛勞斯萊斯的黃姓女子發生碰撞，Honda車身受損。記者石秀華／翻攝
高雄曾姓女子今天上午駕駛Honda轎車，行經高雄三民區九如一路和高速公路西側便道，欲左轉上建國陸橋時，不慎和駕駛勞斯萊斯的黃姓女子發生碰撞，Honda車身受損。記者石秀華／翻攝
60歲曾姓女子今天上午駕駛Honda轎車，行經高雄三民區九如一路和高速公路西側便道，欲左轉上建國陸橋時，不慎和駕駛勞斯萊斯的黃姓女子發生碰撞，勞斯萊斯左側車頭受損。記者石秀華／翻攝
60歲曾姓女子今天上午駕駛Honda轎車，行經高雄三民區九如一路和高速公路西側便道，欲左轉上建國陸橋時，不慎和駕駛勞斯萊斯的黃姓女子發生碰撞，勞斯萊斯左側車頭受損。記者石秀華／翻攝
60歲曾姓女子今天上午駕駛Honda轎車，行經高雄三民區九如一路和高速公路西側便道，欲左轉上建國陸橋時，不慎和駕駛勞斯萊斯的黃姓女子發生碰撞，2人未受傷，勞斯萊斯左側車頭受損。記者石秀華／翻攝
60歲曾姓女子今天上午駕駛Honda轎車，行經高雄三民區九如一路和高速公路西側便道，欲左轉上建國陸橋時，不慎和駕駛勞斯萊斯的黃姓女子發生碰撞，2人未受傷，勞斯萊斯左側車頭受損。記者石秀華／翻攝
60歲曾姓女子今天上午駕駛Honda轎車，行經高雄三民區九如一路和高速公路西側便道，欲左轉上建國陸橋時，不慎和駕駛勞斯萊斯的黃姓女子發生碰撞，勞斯萊斯左側車頭受損，Honda車身受損。記者石秀華／翻攝
60歲曾姓女子今天上午駕駛Honda轎車，行經高雄三民區九如一路和高速公路西側便道，欲左轉上建國陸橋時，不慎和駕駛勞斯萊斯的黃姓女子發生碰撞，勞斯萊斯左側車頭受損，Honda車身受損。記者石秀華／翻攝
60歲曾姓女子今天上午駕駛Honda轎車，行經高雄三民區九如一路和高速公路西側便道，欲左轉上建國陸橋時，不慎和駕駛勞斯萊斯的黃姓女子發生碰撞，勞斯萊斯左側車頭受損。記者石秀華／翻攝
60歲曾姓女子今天上午駕駛Honda轎車，行經高雄三民區九如一路和高速公路西側便道，欲左轉上建國陸橋時，不慎和駕駛勞斯萊斯的黃姓女子發生碰撞，勞斯萊斯左側車頭受損。記者石秀華／翻攝

高速公路 車道

延伸閱讀

影／IIHS新增撞擊測試項目！Corolla、Civic、Sentra、Crosstrek就都「坐」不住了

Honda Civic e:HEV台灣追加配額！日本原廠同步修改候車時間

盲點被拔掉還不是最慘的！Honda Civic e:HEV上市時間推遲到七月了

Honda FIT蟬聯年度最佳國產小型車 HR-V榮獲年度最佳國產小型SUV

相關新聞

身障男接種腦炎疫苗引重度腦麻 她照護50年心累下手悶殺愛子

林姓身障男子今早陳屍家中房間，其母在旁哭泣，坦承不堪長年照顧病子，出手殺人。台北市松山分局警方獲報將林母帶回偵詢，約詢林...

Honda撞上「行動豪宅」勞斯萊斯　肇事婦人這下賠慘了

60歲曾姓女子今天上午駕駛Honda轎車，行經高雄三民區九如一路和高速公路西側便道，欲左轉上建國陸橋時，不慎和駕駛勞斯萊...

台南3歲女童車禍亡 母親今得知愛女天人永隔泣不成聲

台南市3歲余姓女童走斑馬線被不幸被轎車撞死、母親重傷住院，昨天經3小時多開刀順利，原本擔心妻子傷勢，一直隱瞞女兒死訊的余...

濃煙直衝雲霄！彰化花壇廢棄物堆置場大火 燒毀汽、機車各一輛

彰化縣花壇鄉花秀路一家工廠外，今天下午疑因堆置的廢棄物起火，火勢甚大，濃煙直衝雲霄，十分駭人，彰化縣消防局動用15輛消防...

小吃店瓦斯桶把手脫落釀氣爆 最嚴重全身60％二度灼傷

桃園一名陳姓瓦斯工人日前在蘆竹某小吃店幫忙換瓦斯桶，過程中不知何故鋼瓶把手脫落，瓦斯外洩引發氣爆，不但小吃店玻璃全震碎，...

女子積欠交通罰鍰等492件共17萬元 保單被查扣才籌錢繳清

35歲陳姓女子欠繳高速公路通行費、使用牌照稅及交通罰鍰等計492件，合計17萬多元，經高速公路局等機關移送行政執行署台南...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦