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小吃店瓦斯桶把手脫落釀氣爆 最嚴重全身60％二度灼傷

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名陳姓瓦斯工人日前在蘆竹某小吃店幫忙換瓦斯桶，過程中不知何故鋼瓶把手脫落，瓦斯外洩引發氣爆，不但小吃店玻璃全震碎，自己全身60%二度灼傷，也造成小吃店陳姓員工全身6.5%二度灼傷；事發畫面今天在網路流傳，不少人看了直呼恐怖。

據悉，這起意外發生在本月5日上午，陳姓瓦斯工人當時正在幫小吃店換瓦斯桶，但瓦斯桶把手不明原因脫落，導致瓦斯桶倒在地上不斷噴出瓦斯，雖然他立刻彎腰想鎖緊開關，但空氣中的瓦斯濃度已超標，店家又正好在使用火爐煮東西，因此引發氣爆。

瓦斯行表示，鋼瓶才剛檢驗回來，未料隔天就出狀況，對於意外也很納悶；事故造成2人受傷，目前仍在醫院治療，詳細原因有待警消進一步調查釐清。

陳姓瓦斯工人在更換瓦斯桶時，瓦斯桶把手不明原因脫落，導致瓦斯桶倒地氣體洩漏，引發氣爆。記者陳俊智/翻攝
陳姓瓦斯工人在更換瓦斯桶時，瓦斯桶把手不明原因脫落，導致瓦斯桶倒地氣體洩漏，引發氣爆。記者陳俊智/翻攝
陳姓瓦斯工人在更換瓦斯桶時，瓦斯桶把手不明原因脫落，導致瓦斯桶倒地氣體洩漏，引發氣爆。記者陳俊智/翻攝
陳姓瓦斯工人在更換瓦斯桶時，瓦斯桶把手不明原因脫落，導致瓦斯桶倒地氣體洩漏，引發氣爆。記者陳俊智/翻攝

小吃 氣爆 瓦斯外洩

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