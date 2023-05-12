新北男開車撞7旬翁車尾 害對方失控差點衝進加油站

74歲余男今天下午開車行經新北市蘆洲區中山一路，直接左轉準備進入一家工廠，導致後方45歲洪姓男子所駕駛的汽車煞車不及從後擦撞余男車尾，隨後再往右及急切撞上一旁工廠柱子才止停，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。

據了解74歲余男今天下午2時許，開車行經新北市蘆洲區中山一路，左轉準備進入一家工廠。後方45歲洪姓男子所駕駛汽車煞車不及，從後擦撞余男車尾，隨後向右急切失控衝往一旁工廠，直到撞上柱子才止停。

余男座車被撞偏移差點衝進一旁加油站，加油站員工驚見嚇的趕緊躲離，所幸余男急煞停在馬路上，加油站員工才倒抽口氣虛驚一場，現場未波及其他路過人車，肇事駕駛沒有酒駕、輕微擦挫傷，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。