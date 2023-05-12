快訊

看圖比一比／Google比拚蘋果中階機款 Pixel 7a、iPhone SE 3誰才夠高CP值？

她從山上撿個「花生麻糬」放車上忘記丟 1星期後大崩潰：幾百隻怎麼清啊？

莫德納幼兒次世代16日接種 羅一鈞：13.4萬人符合資格

新北工人遭2.5噸鐵板砸死 勞工局：先發慰助金30萬

聯合報／ 記者李定宇江婉儀張曼蘋／新北即時報導

新北市議員彭一書要求勞工局了解問題發生原因，並協助家屬職災申請、身後事辦理。記者李定宇／攝影
新北市議員彭一書要求勞工局了解問題發生原因，並協助家屬職災申請、身後事辦理。記者李定宇／攝影

新北市樹林區一間機械有限公司今天上午吊掛鐵板時，意外砸死62歲鄭姓工人，新北市議員彭一書下午在議會質詢，要求勞工局協助家屬職災申請等後續，勞工局長陳瑞嘉則表示，現場已經勒令停工，並將發放該勞工30萬元職業災害慰助金。

新北市勞檢處於今日上午10時許接獲通報，樹林區一家機械有限公司發生勞工遭鐵板壓擊致死意外，勞檢處隨即派員實施檢查。事發當時鄭姓勞工（男，62歲）於吊掛鐵板(重約2.5公噸)的過程中，因吊具發生斷裂，致遭鐵板壓擊，當場無生命跡象，經緊急通報消防局送往板橋亞東醫院急救，仍傷重不治死亡。

新北市議員彭一書要求勞工局了解問題發生原因，並協助家屬職災申請、身後事辦理。勞工局長陳瑞嘉澤說，現場已勒令停工調查事故原因，勞工局並將先發放30萬元慰助金，並調查職災的雇主責任，勞工局盡全力協助。

議員邱婷蔚也說，職災問題希望即便市長不去選總統，各局處也不能放鬆，民進黨團將嚴厲監督市政，要求各局處不要因市長不在而出紕漏，扯侯友宜選總統後腿。

勞工局 職災

延伸閱讀

國軍資通電軍華山營區電力保養 包商不慎遭電擊意識不清送醫搶救

工安意外！新北機械公司吊具斷裂 1工人遭鐵板砸擊送醫不治

選手籌錢市府收割 新北議員要求提高出國比賽補助

又驚見工安意外！樹林工人遭2.5公噸鐵板當場砸死

相關新聞

工安意外！新北機械公司吊具斷裂 1工人遭鐵板砸擊送醫不治

62歲鄭姓男子今天上午9時28分左右，在新北市樹林區一家機械有限公司施作吊掛2.5頓鐵板，疑因吊具斷裂導致鐵板砸壓鄭男，...

「輔助駕駛」追撞國道緩撞車險奪9命 網轟：傲慢故意應該立法規範

接連兩天國道發生駕駛人使用輔助駕駛、追撞緩撞車的交通事故。「國道公路警察局」臉書粉專表示，輔助駕駛不是自動駕駛，開啟輔助...

台南黃金海岸今晨發現女浮屍 年約70歲身分不明

台南市消防局今天清晨6時許據報，南區黃金海岸遊客中心附近沙灘上發現一具浮屍，消防人員出動人車趕往現場，抵達後發現該浮屍已...

台鐵「死傷事故」通霄至苑裡路線中斷 南下北上列車延誤

台鐵局說，受死傷事故影響，台鐵自上午6時35分起，通霄站至苑裡站間目前路線中斷，南下北上列車有延誤情形，預計上午8時30...

身障男接種腦炎疫苗引重度腦麻 她照護50年心累下手悶殺愛子

林姓身障男子今早陳屍家中房間，其母在旁哭泣，坦承不堪長年照顧病子，出手殺人。台北市松山分局警方獲報將林母帶回偵詢，約詢林...

陷網路愛情陷阱匯出近千萬以為可獲利400萬 南科女工程師遭騙

1名南科女工程師身陷網路愛情陷阱，對方甜言蜜語且佯稱20%高報酬率下，投資虛擬貨幣，短短3個月匯出將近千萬元積蓄，誤以為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦