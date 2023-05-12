新北工人遭2.5噸鐵板砸死 勞工局：先發慰助金30萬

新北市議員彭一書要求勞工局了解問題發生原因，並協助家屬職災申請、身後事辦理。記者李定宇／攝影

新北市樹林區一間機械有限公司今天上午吊掛鐵板時，意外砸死62歲鄭姓工人，新北市議員彭一書下午在議會質詢，要求勞工局協助家屬職災申請等後續，勞工局長陳瑞嘉則表示，現場已經勒令停工，並將發放該勞工30萬元職業災害慰助金。

新北市勞檢處於今日上午10時許接獲通報，樹林區一家機械有限公司發生勞工遭鐵板壓擊致死意外，勞檢處隨即派員實施檢查。事發當時鄭姓勞工（男，62歲）於吊掛鐵板(重約2.5公噸)的過程中，因吊具發生斷裂，致遭鐵板壓擊，當場無生命跡象，經緊急通報消防局送往板橋亞東醫院急救，仍傷重不治死亡。

新北市議員彭一書要求勞工局了解問題發生原因，並協助家屬職災申請、身後事辦理。勞工局長陳瑞嘉澤說，現場已勒令停工調查事故原因，勞工局並將先發放30萬元慰助金，並調查職災的雇主責任，勞工局盡全力協助。

議員邱婷蔚也說，職災問題希望即便市長不去選總統，各局處也不能放鬆，民進黨團將嚴厲監督市政，要求各局處不要因市長不在而出紕漏，扯侯友宜選總統後腿。