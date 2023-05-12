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身障男遭高齡母悶死 北巿社會局：兄嫂同住有外傭照顧非弱勢戶

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

北市一名林男今早被發現陳屍家中，警方已介入調查。記者李隆揆／翻攝
北市一名林男今早被發現陳屍家中，警方已介入調查。記者李隆揆／翻攝

母親節前夕，北市一名患有重度小兒麻痺的林姓男子，今早被發現陳屍家中，警方初判有他殺嫌疑，已將林母帶返警所偵詢釐清案情；據悉，高齡林母不堪長期照顧病子，身心俱疲之下，痛心殺害愛子。北市社會局表示，經查該戶非經濟弱勢關懷戶，社工定期電話訪視關心，無家暴通報，家庭暴力暨性侵害防治中心已介入處理。

警方今早7點多接獲轄內民家中菲律賓籍看護報案，稱家中有人死亡，員警到場發現，53歲林男倒臥房間床上，口鼻被膠帶封住，已明顯死亡。林男的79歲母親同在房內，坐在床邊哭泣不止，便將林母帶返偵詢。據悉，林母情緒回穩後透露，自己高齡，不堪長期照顧病子，身心俱疲之下，痛心殺害林男

台北市社會局表示，林男為重度小兒麻痺肢障類別，領有身障津貼6000元，家中有哥哥和大嫂及母親同住，並有一名外籍看護員，非經濟弱勢關懷戶。

社會局指出，經查社安網諮詢表（保護資訊系統）、脆家系統、社福2.0，該戶未有通報及在案紀錄。經洽身障需求評估中心，林男是身障永久效期，近期需求評估中心電聯關懷，接聽者為林男哥哥，當時表示已請有外籍看護照顧，因此無其餘照顧需求。事發後，家庭暴力暨性侵害防治中心已介入處理。

外籍看護 身障 北市

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