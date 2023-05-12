專治深夜「炸街」！烏日警靜城專案 16天揪出285噪音車

台中市警局烏日分執在各大路口「科技執法」，執行市警局規畫的「靜城專案」勤務。圖／警方提供

改裝車噪音擾民，相當於鐵道列車通過鐵橋音量，引來民怨，台中市警局烏日分局統計，在各大路口「科技執法」執行市警局規畫的「靜城專案」勤務，至昨天共計16天，揪出285輛噪音車，居民紛紛表示，最近真的安靜很多。

烏日警分局說明，台中市警局有鑒於改裝車在深夜疾駛造成的噪音問題，嚴重影響市民居家安寧，規劃4月26日至6月30日為期2個月「靜城專案」勤務，以維護台中市安寧秩序，並保護用路人安全。

烏日警分局配合「靜城專案」勤務，在烏日區中山路、建國路；大肚區沙田路、華山路、華南路及龍井區中華路、向上路、西濱快速道路等民眾投訴改裝車噪音擾民、易超速路段，利用移動式測照設備輔以攝影機「科技執法」。

烏日警分局統計，靜城專案執行到昨天共計取締超速計631件，通報噪音車計285件；超速車將依道路交通管理處罰條例第40條處1200元以上2400元以下罰鍰，疑似噪音車蒐證後上傳環保署噪音車輛檢舉網，由主管機關召回檢驗，檢測不合格依法開單併處以1800元至3600元罰鍰。

烏日警分局長尤啓南呼籲，車輛駕駛人切勿任意改裝車輛飆速製造噪音，除造成交通安全問題外，並影響民眾居住品質，烏日警分局將嚴正執法，營造寧靜居住環境及確保民眾行車安全。