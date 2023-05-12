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高鐵左營站傳擄人！被害人現「聲」稱惡作劇 警傻眼

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高鐵左營站昨晚傳出一起擄人事件，但被害人隨後現「聲」，去電鐵路警察聲稱友人惡作劇，令警方傻眼。記者石秀華／攝影
高鐵左營站昨晚傳出一起擄人事件，但被害人隨後現「聲」，去電鐵路警察聲稱友人惡作劇，令警方傻眼。記者石秀華／攝影

張姓男子昨深夜從桃園搭高鐵抵達左營站，卻遭人強押上車；鐵路警察獲報，通報轄區警方協助攔車，車還沒攔到，張即自行去電告知警方，是朋友惡作劇，找不認識的人接他，他以為遭人挾持，掙扎跌倒受傷，烏龍事件令警方傻眼；雖張不願追究，但警方仍將依違反社會秩序維護法約談相關人到案說明。

鐵路警察局高雄分局表示，20多歲的張姓男子昨深夜10時30分許，從桃園搭高鐵抵達左營站，出站後，遭不明男子押上車，手機遺落在現場，警方獲報，通知轄區左營警分局協助攔車，分局快打部隊沿路追車。

轄區警方還未攔到涉案車輛，張男卻在今天凌晨0時8分許，自行打電話告知鐵路警察高雄分局左營分駐所，表示將返回高鐵站取回掉落的手機，張向警方說明，原本是熟識的朋友要在左營站接他，但朋友開玩笑，找不認識的人接他，他以為遭陌生人挾持，在拉扯下，自己也跌倒受傷，但他不願追究及提告

鐵路警方認為，雖張不願提告，警方對張說法持保留態度，認為有疑點需釐清，將傳喚相關人到案說明，並呼籲民眾，勿在車站惡作劇以免引起恐慌。

高鐵左營站昨晚傳出一起擄人事件，但被害人隨後現「聲」，去電鐵路警察聲稱友人惡作劇，令警方傻眼。記者石秀華／攝影
高鐵左營站昨晚傳出一起擄人事件，但被害人隨後現「聲」，去電鐵路警察聲稱友人惡作劇，令警方傻眼。記者石秀華／攝影

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