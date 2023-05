法籍情侶遊客北海岸客運掉錢包,攔警車求救1小時尋回。圖/警方提供

一名法籍遊客與台籍女友在北海岸旅遊,不慎把錢包丟在國光客運車上,他在路上跑得滿頭大汗要去報案,途中看到巡邏車攔車求救。熱心警通知國光客運站打給司機,迅速在車座位上找到,不到1小時找回。他說「謝謝台灣警察,好快」。

金山警分局野柳派出所所長蔡志明與警員郭俊鴻,10日中午巡邏時,被路上一名法國籍男子攔下求助,當時該名法籍男子在野柳教會前的人行道上奔跑,十分緊張,男子滿頭大汗對員警操著生硬的中文表示,「我的錢包不見了,裡面有信用卡、錢與台籍女朋友的2張照片」,

員警詢問法籍男子在野柳客運站的下車時間與方向後,立即通知國光客運金山站的站務人員,向他所搭乘的客運司機確認,司機隨即在座位上發現錢包。

警方說,錢包內確實有2女友的照片,證實是他遺失的,巡邏車馬上載外籍男子前往客運金山站拿回錢包,兩人相當開心。

法籍男子用英文向警方表達謝意,「Thank you, Taiwan police officers. This is an unforgettable memory.」(謝謝台灣警察,難以忘懷)。