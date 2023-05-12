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法籍情侶遊客北海岸客運掉錢包 攔警車求救1小時尋回

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

法籍情侶遊客北海岸客運掉錢包，攔警車求救1小時尋回。圖／警方提供
法籍情侶遊客北海岸客運掉錢包，攔警車求救1小時尋回。圖／警方提供

一名法籍遊客與台籍女友在北海岸旅遊，不慎把錢包丟在國光客運車上，他在路上跑得滿頭大汗要去報案，途中看到巡邏車攔車求救。熱心警通知國光客運站打給司機，迅速在車座位上找到，不到1小時找回。他說「謝謝台灣警察，好快」。

金山警分局野柳派出所所長蔡志明與警員郭俊鴻，10日中午巡邏時，被路上一名法國籍男子攔下求助，當時該名法籍男子在野柳教會前的人行道上奔跑，十分緊張，男子滿頭大汗對員警操著生硬的中文表示，「我的錢包不見了，裡面有信用卡、錢與台籍女朋友的2張照片」，

員警詢問法籍男子在野柳客運站的下車時間與方向後，立即通知國光客運金山站的站務人員，向他所搭乘的客運司機確認，司機隨即在座位上發現錢包。

警方說，錢包內確實有2女友的照片，證實是他遺失的，巡邏車馬上載外籍男子前往客運金山站拿回錢包，兩人相當開心。

法籍男子用英文向警方表達謝意，「Thank you, Taiwan police officers. This is an unforgettable memory.」（謝謝台灣警察，難以忘懷）。

國光客運 野柳 金山

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