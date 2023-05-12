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誆稱颱風毀屋老翁險遭騙40萬修繕費 郵局1年阻詐5.2億

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導

郵局基層落實臨櫃關懷，彰化光復路郵局襄理李容慈代表接受行政院長陳建仁頒獎。圖／中華郵政公司提供
郵局基層落實臨櫃關懷，彰化光復路郵局襄理李容慈代表接受行政院長陳建仁頒獎。圖／中華郵政公司提供

詐騙集團手法推陳出新，民眾遭詐騙案件層出不窮，中華郵政公司基層櫃檯人員落實臨櫃關懷提問，2022年通知警方到場協助成功攔阻詐騙案件共1173件，金額高達5億2208餘萬元。其中，彰化光復路郵局襄理李容慈去年成功攔阻詐騙案約160餘萬元，包括80歲老翁臨櫃聲稱姪女房屋被颱風吹壞須匯修繕費40萬元等案件。

中華民國銀行商業同業公會全國聯合會近日舉辦「金融業打擊詐欺高峰會」，會中表揚全國10名臨櫃關懷提問成效優異基層行員，中華郵政公司由李容慈代表接受行政院長陳建仁頒獎，她去年成功攔阻詐騙案件共7件、約160餘萬元。

李容慈於彰化大竹郵局擔任櫃檯經辦期間，遇80歲老翁臨櫃聲稱姪女房屋被颱風吹壞須修繕，堅持匯款40萬元，經積極關懷提問，察覺為「猜猜我是誰」詐騙手法，成功保全老翁存摺僅有的存款。

中華郵政公司表示，基層第一線人員致力防堵金融詐騙事件發生，保護客戶財產安全，並自2006年起設立「專責單位」、設訂「預警指標」，建立資訊系統輔助清查存款帳戶異常交易機制，每日由專人進行查核研判，及透過完善的員工教育訓練，加強臨櫃關懷提問等，守護民眾財產。

詐騙集團 中華郵政

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