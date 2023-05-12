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影／違規車疑毒駕 桃園街頭深夜上演警匪追逐
桃園警方昨天深夜11時在街頭巡邏發現一輛違規紅燈右轉的黑色轎車，上前攔查竟遇衝撞逃逸，隨即通報警網圍捕，雙方在狹窄巷道上演警匪追逐，最後因轎車撞到其他車輛才有機會破窗制伏開車的陳姓男子，懷疑他是吸毒才想逃跑。
發現違規轎車的是桃園分局武陵派出所員警，當下雖有開警示燈鳴笛示意對方停車受檢，但對方不但不理，還加速逃逸。雙方在桃園區中山路、復興路、民生路和民族路的支線巷道高速追逐，而逃逸車輛還一度逆向，差點撞上正常行駛的轎車，最後是在博愛路鑽縫隙時撞上前方計程車，被夾在計程車與路邊停靠車輛中間才動彈不得。
員警見轎車被其他車輛卡住，隨即舉槍示意下車，但車上駕駛不聽，還企圖倒車二度衝撞逃逸，所以隨即跳上轎車引擎蓋，持警棍破窗逮人。過程中，員警也被玻璃碎片劃傷掛彩。
警方調查，駕駛違規轎車的陳姓男子（47歲）酒測值為零，車上沒有違禁品，也不是通緝犯，但他有多項毒品前科，當下講話也有神智不清情形，懷疑有可能是毒駕上路。由於陳男在街頭飆速逆向，遇警攔查不停，全案初步依公共危險及妨害公務移送法辦，至於有無毒駕情形，有待尿液檢體化驗釐清。
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