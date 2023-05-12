彰化被爆虐童案行政調查疏失 縣府：都有通知家長
時代力量立法委員王婉諭今天舉行記者會，彰化縣某幼兒園去年10月間一名教保員涉嫌對兩名男童施暴，縣政府相關單位只處置其中1名孩子受虐，片面又草率。縣政府表示，處理過程持續聯繫男童的家長，家長也曾到縣政府社會處陳述意見。王婉諭呼籲教育部國教署督導地方政府，落實現行兒少虐待案件調查程序的法令。
受害男童的媽媽說，2022年10月間接孩子放學，發現那時2歲6個月孩子竟手痛得舉不起來，事後孩子常在半夜驚醒大哭，也會學習老師的動作托住父母的臉並扭轉，要求父母直視他。
王婉諭說，根據家長取得29分鐘監視器畫面顯示，一名男童疑被同一名教保員大力推頭部。彰化縣政府卻未說明如何處理其他孩子遭不當對待。
這件虐童案發生時間點處於幼照法通過、還沒生效的階段，地方政府調查不當對待案件仍應依據教育部「直轄市及縣（市）主管機關處理教保服務機構疑似不當對待幼兒案件注意事項」處理，地方政府主管機關的調查過程長期缺少當事人的程序參與，未詢問家長意見，讓雙方陳述及針對各自的說法進行答辯，教育處也沒修復硬碟、還原並檢視當日全天監視器影像畫面，逕自做出未違反兒少權法的裁決，實屬片面及草率。
彰化縣政府表示，男童家長已向園所申請調閱監視器，並會同員警到園所查看畫面，員警調閱案發當時監視器畫面和留存，轉交法院作為審理依據，法院已當庭勘驗事發當時的監視錄影器畫面及作出相關判決，教保服務機構或相關服務人員如有違法情事，縣府決不寬貸。
縣政強調，都依程序移請兒童及少年福利與權益保障法裁罰評估會議委員查閱，也依家長所陳的疑慮及意見，再次重新召開裁罰評估會議，請委員檢視影帶內容再次確認會議決議，相關調查結果都通知家長。
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