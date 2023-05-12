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工安意外！新北機械公司吊具斷裂 1工人遭鐵板砸擊送醫不治

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市樹林區一家機械有限公司工安意外，造成鄭姓男子被2.5頓鐵板壓死，目前勞檢處已介入調查。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區一家機械有限公司工安意外，造成鄭姓男子被2.5頓鐵板壓死，目前勞檢處已介入調查。記者曾伯愷／翻攝

62歲鄭姓男子今天上午9時28分左右，在新北市樹林區一家機械有限公司施作吊掛2.5頓鐵板，疑因吊具斷裂導致鐵板砸壓鄭男，當場沒有呼吸心跳，緊急協助送醫急救仍宣告不治。對此新北市勞檢處表示，已派員實施檢查，除要求現場停止作業複檢外，未來雇主若涉違職安法相關規定依法究責。

據了解，今天上午9時28分左右，鄭姓男子（62歲）正在新北市樹林區一家機械有限公司施作吊掛鐵板（重約2.5公噸）疑因吊具發生斷裂，導致鐵板掉落壓中鄭男當場沒有生命跡象，救護人員獲報趕抵協助送醫急救，鄭男仍因傷重宣告不治死亡。

對此新北市勞檢處表示，現已要求現場停止作業，未來在復工計畫未經勞檢處核備前，不得再使勞工於現場從事相關作業。後續調查吊具為何發生斷裂？吊掛時為何未保持現場淨空？如確認雇主涉有過失，導致鄭男發生職業災害死亡。

將依職安法相關規定追究雇主刑事責任，函請司法機關偵辦，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金；另勞檢處將協助鄭男家屬辦理職災慰助，並要求雇主給付職災補償費用，否則將依勞基法處2至100萬元罰鍰，同時通報勞保局提供必要的協助。

新北市樹林區一家機械有限公司工安意外，造成鄭姓男子被2.5頓鐵板壓死，目前勞檢處已介入調查。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區一家機械有限公司工安意外，造成鄭姓男子被2.5頓鐵板壓死，目前勞檢處已介入調查。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區一家機械有限公司工安意外，造成鄭姓男子被2.5頓鐵板壓死，目前勞檢處已介入調查。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區一家機械有限公司工安意外，造成鄭姓男子被2.5頓鐵板壓死，目前勞檢處已介入調查。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區一家機械有限公司工安意外，造成鄭姓男子被2.5頓鐵板壓死，目前勞檢處已介入調查。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區一家機械有限公司工安意外，造成鄭姓男子被2.5頓鐵板壓死，目前勞檢處已介入調查。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區一家機械有限公司工安意外，造成鄭姓男子被2.5頓鐵板壓死，目前勞檢處已介入調查。記者曾伯愷／翻攝
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