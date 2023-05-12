影／驚險！小客車闖平交道險遭火車撞上 鐵警將開罰

臉書「花蓮同鄉會」今天有網友貼出影片，花蓮吉安鄉稻香村平交道，9日晚間一輛白色自小客車，在列車即將行經時不慎闖入平交道範圍，被卡在遮斷桿與鐵軌間，幸好平交道障礙物偵測系統啟動，列車降速行駛，未造成傷亡，鐵路警察將調查開罰。

當時台鐵障礙物偵測系統啟動，現場警鈴大響，小客車向後退緊貼柵欄，讓出些微空間，列車也因接獲警示減速通過，未撞上釀成傷亡。

鐵警花蓮分局今天表示，經逐步調閱平交道監視器影像過濾與查證，發現該白色自小客車臨停於稻香村平交道內，將依據違反道路交通管理處罰條例開罰，可處1萬5千元至9萬元，並吊扣駕照1年。

不過，有民眾認為，該處路口設有號誌，從台9線左轉進入後馬上碰到平交道，容易反應不及，幾乎天天看到車子卡在平交道前，實在太危險。

縣府建設處交通科表示，列車與路口號誌有感應式連鎖，方式是計算列車距離路口30秒時，會傳遞訊號給路口柵欄、鐵路號誌及道路號誌控制器，道路號誌接受訊號後，黃燈4秒變紅燈，不能直接由綠燈變紅燈是擔心發生追撞。

建設處長鄧子榆表示會針對路口再評估，思考如何更精準連鎖；台鐵表示，該平交道遮斷桿幅寬約41公尺，已將柵欄跟號誌作動秒數調至最長的6秒，前桿放下後，後桿延遲約6秒，讓不慎闖入的車輛可以順利脫困，會再與公路單位協調如何改善。