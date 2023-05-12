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又驚見工安意外！樹林工人遭2.5公噸鐵板當場砸死

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

新北市今上午又發生嚴重工安意外，樹林區工廠62歲鄭姓員工上午9時許，在進行鐵板吊掛作業時疑似吊鉤脫落、上方吊掛的鐵板直接砸在員工身上，雖立即送醫搶救但仍宣告不治，勞檢處接獲通報前往現場勘驗，責任歸屬仍須釐清。

新北市勞檢處於今日上午10時許接獲通報，樹林一家機械有限公司發生勞工遭鐵板壓擊致死意外，勞檢處隨即派員實施檢查。

初步了解，事發當時鄭姓勞工（男，62歲）於吊掛鐵板(重約2.5公噸)的過程中，因吊具發生斷裂，致遭鐵板壓擊，當場無生命跡象，經緊急通報消防局送往板橋亞東醫院急救，惟仍傷重不治死亡。

為避免災害擴大，勞檢處已要求現場停止作業，未來在復工計畫未經勞檢處核備前，不得再使勞工於現場從事相關作業。

勞檢處表示，吊具為何發生斷裂？吊掛時為何未保持現場淨空？將列為未來調查重點，事後如確認雇主涉有過失，致鄭員發生職業災害死亡，因已涉嫌構成職安法所定的刑事責任，將函請司法機關偵辦，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。

另勞檢處將協助鄭男家屬辦理職災慰助，並要求雇主給付職災補償費用，否則將依勞基法處2至100萬元罰鍰，同時通報勞保局提供必要的協助。

勞檢處表示吊具為何發生斷裂？吊掛時為何未保持現場淨空？將列為未來調查重點。圖／新北市勞工局提供
勞檢處表示吊具為何發生斷裂？吊掛時為何未保持現場淨空？將列為未來調查重點。圖／新北市勞工局提供
樹林區工廠62歲鄭姓員工上午9時許，進行鐵板吊掛作業時疑似吊鉤脫落、鐵板直接砸在員工身上，雖立即送醫搶救但仍宣告不治。圖／新北市勞工局提供
樹林區工廠62歲鄭姓員工上午9時許，進行鐵板吊掛作業時疑似吊鉤脫落、鐵板直接砸在員工身上，雖立即送醫搶救但仍宣告不治。圖／新北市勞工局提供

勞檢 職災 工安

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