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開輔助駕車撞壞TMA緩撞車 代價150萬起跳...駕駛恐要頭大了
今天清晨國道一號高速公路北向36.3公里汽車追撞緩撞車，導致3車追撞1人輕傷送醫無大礙，肇事駕駛向警坦承有開啟輔助駕駛系統，卻疑未注意車前狀況釀禍，車禍現場緩撞車TMA緩撞設施被撞壞，光是緩撞車修費用上看150萬元，後續究責還有其他賠償問題，會讓肇事駕駛相當頭痛。
據了解肇事劉男（35歲）今天清晨近6時許，駕駛一輛TOYOTA CAMRY油電車並開啟輔助駕駛，沿著國道一號高速公路往北方向行駛，途中行經36.3公里泰山路段，疑未注意車前狀況追撞前方徐姓男子（42歲）所駕駛的緩撞車，導致緩撞車失控往前追撞彭男（63歲）所駕駛的工程車。
無獨有偶，昨天下午1時許，一輛小客車行駛在國1南向127.5K頭屋段，肇事駕駛疑似也開啟輔助駕駛系統，未注意到車前狀況追撞前方緩撞車，導致車身瞬間起火燃燒燒成廢鐵。
今年3月6日上午8時48分左右，方姓男子疑似開啟輔助駕駛系統，駕駛一輛W 223世代的Mercedes-Benz S-Class行駛在國道3號上，同樣是未注意到前方緩撞車直接追撞，導致賓士車車頭全毀。
據了解，緩撞車要價不斐，光是TMA緩撞設施一式單價就要150萬，後續車禍究責還有其他相關賠償問題，這開啟輔助駕駛系統，未注意車前狀況肇事，所付出的代價實在不小。
國道警方呼籲，現今造車工藝著重人性化與科技結合，許多車輛具有輔助駕駛系統，雖能提高駕駛盲區警示、降低駕駛行車疲勞壓力，但也因為如此，造成駕駛過度依賴，反而忽略行車駕駛上應注意之危險，提醒用路人仍應握好方向盤及注意車前狀態小心駕駛。
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