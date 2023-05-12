開輔助駕車撞壞TMA緩撞車 代價150萬起跳...駕駛恐要頭大了

今天清晨國道一號高速公路北向36.3公里汽車追撞緩撞車，導致3車追撞1人輕傷送醫無大礙，肇事駕駛向警坦承有開啟輔助駕駛系統，卻疑未注意車前狀況釀禍，車禍現場緩撞車TMA緩撞設施被撞壞，光是緩撞車修費用上看150萬元，後續究責還有其他賠償問題，會讓肇事駕駛相當頭痛。

據了解肇事劉男（35歲）今天清晨近6時許，駕駛一輛TOYOTA CAMRY油電車並開啟輔助駕駛，沿著國道一號高速公路往北方向行駛，途中行經36.3公里泰山路段，疑未注意車前狀況追撞前方徐姓男子（42歲）所駕駛的緩撞車，導致緩撞車失控往前追撞彭男（63歲）所駕駛的工程車。

無獨有偶，昨天下午1時許，一輛小客車行駛在國1南向127.5K頭屋段，肇事駕駛疑似也開啟輔助駕駛系統，未注意到車前狀況追撞前方緩撞車，導致車身瞬間起火燃燒燒成廢鐵。

今年3月6日上午8時48分左右，方姓男子疑似開啟輔助駕駛系統，駕駛一輛W 223世代的Mercedes-Benz S-Class行駛在國道3號上，同樣是未注意到前方緩撞車直接追撞，導致賓士車車頭全毀。

據了解，緩撞車要價不斐，光是TMA緩撞設施一式單價就要150萬，後續車禍究責還有其他相關賠償問題，這開啟輔助駕駛系統，未注意車前狀況肇事，所付出的代價實在不小。