男帶百萬遊南橫遇車禍 感謝警護鈔5萬元捐偏鄉校

莊姓男子開車遊南橫公路，不慎前輪掉落溝內，莊男為感謝警方幫他找拖吊車和保護車內新台幣百萬元現鈔，捐出5萬元給當地霧鹿國小，日前學校已經收到捐款。中央社（台東縣警察局提供）

莊姓男子開車遊南橫公路，不慎前輪掉落溝內，莊男為感謝警方幫他找拖吊車和保護車內新台幣百萬元現鈔，捐出5萬元給當地霧鹿國小。

台東縣警察局關山分局今天發布新聞稿表示，在北部從商的65歲莊男日前與家人遊南橫，行經177公里轉彎處，前輪不慎掉落溝內，霧鹿派出所長胡松俊仁幫忙叫拖吊車，又在現場保護車內新台幣100萬元現鈔，事後莊男捐贈5萬元給霧鹿國小。

胡松俊仁接受中央社記者電訪表示，他獲報後到場，協助通知拖吊業者，但吊車從關山到霧鹿要一段時間，於是他請車主一家人到派出所休息。

他說，莊男到派出所後有些不安，約莫半小時後低聲的告訴他「車內有百萬元現鈔」，於是他和莊男回到現場，原本想要將錢拿到派出所，但莊男想留在現場，於是他陪莊男「護鈔」等待拖吊車到場處理後才離開。

胡松俊仁說，等待拖吊車那段時間他和莊男閒聊，莊男告訴他車內百萬元是要到台東市交貨款，莊男得知山區資源缺乏，同時也為了感謝警方的熱心幫助，主動提出要捐款5萬元給弱勢家庭，於是他引薦莊男捐款給霧鹿國小，日前學校已經收到捐款。

關山警察分局表示，所謂「身在公門好修行」，霧鹿派出所所長胡松俊仁發揮高度熱忱為民服務精神獲肯定，更引愛心資源助校，便是以身落實這句話的最佳體現，也足堪所有員警表率。另外提醒民眾，台20線（南橫公路）有「路幅窄、彎道多」特性，務必小心慢行，確保行車安全。