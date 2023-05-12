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南投74歲阿嬤愛飲酒與家人失和 拒絕安置蝸居公車亭

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投74歲阿嬤在一坪多的公車亭住了一年，累了就睡在候車長椅。圖／讀者提供
南投74歲阿嬤在一坪多的公車亭住了一年，累了就睡在候車長椅。圖／讀者提供

母親節前夕，南投市卻有一名74歲阿嬤蝸居在南基醫院候車亭，民眾相當不捨。南投縣社會及勞動處派人關心，李姓阿嬤其實有兒子、女兒，但她生活習慣差異大又喜歡喝酒，和家人不合，所以獨自在公車亭棲息，她也拒絕安置，社工只能定時提供食物和生活物資，確保阿嬤生活無虞。

蘇姓市民說，他經過南基醫院看到公車亭內，座椅上擺放棉被、床褥和瓶罐等生活物品，一名頭髮斑白的阿嬤就以這小小公車亭為家。在母親節前夕，讓他感到特別哀傷，希望縣府能夠伸出援手，讓這名母親重回家人懷抱。

南投縣社會暨勞動處派人關心，社會救助科長陳建中說，李姓阿嬤其實是長期關懷對象。她是高雄人，去年到南投和女兒女婿同住，女兒身心障礙，女婿照顧妻子相當辛苦，住了一段時間後，阿嬤生活習慣不佳又喜歡喝酒，讓女婿負擔沉重，經過協議，阿嬤獨自搬出，就住在公車亭。

社會處曾聯繫阿嬤兒子，但兒子認為母親未盡撫養責任，拒絕處理。有熱心人士得知，幫阿嬤租屋介紹工作，但阿嬤酒後吵鬧，造成鄰居困擾，不久又重回到公車亭。

為了讓阿嬤受到合適的照顧，社工一年來訪視31次，陳建中也常帶泡麵、罐頭、牛奶餐券，並幫她找到台中一處機構可以安置，讓她安心生活，老人家都拒絕。

社工今天再度探視，阿嬤認為公車亭生活方便，還常有朋友來聊天，住安置機構很不方便。公車亭內還有不少空酒瓶，阿嬤否認是她喝的，社工只能幫忙整理公車亭，讓乘客可以搭車。

陳建中說，將會同南投市公所繼續前往公車亭，關懷阿嬤有無其他需協助的地方，也會再勸說阿嬤到機構安置，才能受到妥善照顧。

南投74歲阿嬤以一坪多的公車亭為家，她認為常有朋友來聊天，生活相當方便。圖／讀者提供
南投74歲阿嬤以一坪多的公車亭為家，她認為常有朋友來聊天，生活相當方便。圖／讀者提供
阿嬤以公車亭為家，家當全部塞在長椅下。圖／讀者提供
阿嬤以公車亭為家，家當全部塞在長椅下。圖／讀者提供
阿嬤住在公車亭一年，塑膠箱子就是她的餐桌。圖／讀者提供
阿嬤住在公車亭一年，塑膠箱子就是她的餐桌。圖／讀者提供
阿嬤拒絕安置，為了她的安全，社會救助科長陳建中常不定時到公車亭訪視，提供生活物資，幫阿嬤整理環境。圖／南投縣政府提供
阿嬤拒絕安置，為了她的安全，社會救助科長陳建中常不定時到公車亭訪視，提供生活物資，幫阿嬤整理環境。圖／南投縣政府提供

阿嬤 公車 南投

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