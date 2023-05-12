男童遭教保員施暴 王婉諭疑彰化縣府調查程序缺失

彰化縣某幼兒園去年遭爆，一名男童被教保人員施暴，而彰化縣教育處及社會處被指均未依教育部規定，讓男童與其家屬參與程序。時代力量立委王婉諭今（12）舉行記者會，指控彰化縣教育處及社會處行政調查疏失。記者屈彥辰／攝影

彰化縣某幼兒園去年10月12日遭爆，一名男童被教保人員施暴，而彰化縣教育處及社會處被指均未依據教育部規定，讓男童與其家屬參與程序。時代力量立委王婉諭今舉行記者會，呼籲教育部國教署督導地方政府，落實現行兒少虐待案件調查程序的法令。

受害男童媽媽說，她在2022年10月12日接放學時，發現當時2歲6個月的男童，手竟痛得舉不起來。詢問老師確認男童是否有跌倒，但老師當下否認。

受害男童媽媽控訴，事發後孩子經常在半夜驚醒大哭，也會學習老師的動作，將父母的臉托住、扭轉，要求父母直視著他。倘若政府未善盡監督幼兒園之責，受害家長便得承受此種無助與煎熬。

根據後續家長取得29分鐘的監視器畫面顯示，被指施暴教保人員除對當事男童施暴外，在畫面角落中，亦有該員對另一名孩子疑似有大力推頭部的情形。

王婉諭說，雖然彰化地方法院已經針對這起案件作出有罪判決，但依然看到調查制度面存在缺失。監視器畫面中明顯可看到不只一位孩童疑受不當對待，而彰化縣教育處卻未說明如何處理其他孩子遭不當對待。

王婉諭進一步指出，本案的發生時間點是2022年10月，即便當時幼照法正處於通過、還沒生效的階段，不過地方政府調查不當對待案件，仍要依據教育部《直轄市及縣（市）主管機關處理教保服務機構疑似不當對待幼兒案件注意事項》處理。

王婉諭表示，男童家屬向教育處申訴，不僅沒有機會參與調查過程，向教育處要求看當天全日監視器畫面，也遭監視器畫面仍待回復為由，至今未能看到，直至律師閱卷時，才於卷宗中看到彰化縣社會處已做成該名教師「不違反兒少權法」的決議。

王婉諭批評，地方政府主管機關的調查過程長期缺少當事人的程序參與，未詢問家長意見，讓雙方陳述及針對各自的說法進行答辯，教育處也沒有修復硬碟、還原並檢視當日全天監視器影像畫面，逕自做出未違反兒少權法的裁決，實屬片面及草率。

王婉諭要求教育部，針對彰化縣教育處未讓家長參與程序，以及未將調查結果通知遭受不當對待幼兒的家長等程序缺失，善盡督導責任，並使彰化縣政府落實《幼兒教育及照顧法》相關規定。