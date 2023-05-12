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忘了自己生日只記得朋友的…事有蹊蹺 警一查他穿幫被逮

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

越南籍高姓男子前天下午騎乘機車搭載友人，行經高雄鳳山區一處路口，因車牌汙損不堪，被警網攔查，高當下連自己生日都不記得，還交付2張友人健保卡、報出友人生日備查，想蒙混過關，後被警方拆穿是逃逸移工，當場逮捕。

鳳山警分局文山派出所副所長黃麟翔、警員鄭偉杰，前天下午3時許，執行巡邏勤務行經鳳山區北文街與北維街口，發現前方騎機車搭載友人的越南籍高姓男子（27歲）車牌因掉色而模糊不清，於是趨前攔查。

高男面對警方詢問，遲遲不願出示身分證件，並謊稱「證件都在公司宿舍。」警方也告知「沒證件會帶返所查證，沒有第二句話」，隨後在高男口袋中的錢包發現2張健保卡。

高男乖乖報上自己姓名，警方一查，警用小電腦跳出「失聯移工」訊息，高見事跡敗露，又改口稱剛剛是報朋友的名字和生日，警方命其脫下口罩查證，核對健保卡，發現並非同一人，喝斥「這照片和你長得一點都不像」。

高才坦承原先報的名字是他本名，警方為求慎重，問他生日，他卻支支吾吾不想說，於是將他帶返所確認，證實高今年3月逃逸，的確是逃逸移工；警詢後，依違反入出國及移民法將高帶往移民署專勤隊歸案。

越南籍高姓男子因機車車牌汙損，被鳳山警分局警方攔查，他忘了自己生日，只記得朋友的，交他人健保卡穿幫後，被警方查出是逃逸移工。記者石秀華／翻攝
越南籍高姓男子因機車車牌汙損，被鳳山警分局警方攔查，他忘了自己生日，只記得朋友的，交他人健保卡穿幫後，被警方查出是逃逸移工。記者石秀華／翻攝
越南籍高姓男子因機車車牌汙損，被鳳山警分局警方攔查，查出他是逃逸移工。記者石秀華／翻攝
越南籍高姓男子因機車車牌汙損，被鳳山警分局警方攔查，查出他是逃逸移工。記者石秀華／翻攝
越南籍高姓男子因機車車牌汙損，被鳳山警分局警方攔查，他卻忘了自己生日，只記得朋友的，交他人健保卡穿幫後，被查出是逃逸移工。記者石秀華／翻攝
越南籍高姓男子因機車車牌汙損，被鳳山警分局警方攔查，他卻忘了自己生日，只記得朋友的，交他人健保卡穿幫後，被查出是逃逸移工。記者石秀華／翻攝

健保卡 生日 移工

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