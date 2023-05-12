善心男拾得錢包等2天沒人來認領 後龍警用這招找到掉錢婦

郭婦昨晚7點多到後龍分駐所領取錢包時表示，她是經警方通知才知道皮包遺失，感謝拾金不昧的熱心民眾、也感謝警方積極協助才能找回失物。圖／警方提供

苗栗縣一名王姓男子9日周二上午10點左右，在後龍鎮市區逛街結束準備返家時，於中山與東門街口的路邊地上發現一只錢包，拿起來一看裡面竟有1萬元現金。王男拾金不昧，趕緊送交警方處理；相隔兩天，直到昨晚間掉錢婦人才現身領回失物，她也特感謝這位熱心人。

警方指出，當時是由後龍所值班警員金雍受理報案，經清點財物發現內含新台幣1萬元外，卻未有任何身分證明文件。接連兩天過去，這筆萬元現金失物遲未有民眾上門查詢，分局其他派出所也都未有民眾報案掉錢情事。

由於一直都沒有失主前來認領，警員金雍推測失主可能遲未發現，昨主動至後龍拾得處附近調閱監視器，經過濾可能機車，以車追人，終於通知到失主郭姓婦人。

郭婦昨晚7點多到後龍分駐所領取錢包時表示，她是經警方通知才知道皮包遺失，可能是當天早上騎車至後龍市區購物，騎車返家過程中不小心遺失的，感謝拾金不昧的熱心民眾、也感謝警方積極協助才能找回失物。