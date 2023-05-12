影／失智老母闖鐵道遭區間車撞亡 兒哀慟：怎走這麼遠來？

苗栗縣苑裡與通霄交接處，台鐵位在五南平交道南側200公尺處，今天上午6點28分左右，一名老婦人突闖入軌道，遭南下即將到苑裡站的2507次列車(區間車EM534)撞擊，婦人彈飛到東側軌道旁當場死亡，家屬聞訊前往認屍，死者兒子哀慟不已「怎走這麼遠來？」

事發後，台鐵通霄=苑裡間暫時無法行車，7點起啟動公路接駁，直到8點左右列車恢復通行。鐵路警察獲報到場處理時，發現死亡婦人身上並無證件，一雙鞋子擺放在軌道邊，鞋內有2張百元鈔；由於附近到場關切民眾也不認識死者，直到8點左右，死者兒子到場指認，確認是一早離家的失智母親。

死者兒子說，家住苑裡鎮西勢里，距離事故地點約3公里遠。他說，84歲母親有失智情況，平常看顧在家不敢給她出門，清晨4點多發現母親突離家不知去向，便四處找人，天亮後原本要報警協尋，發現社群網站有人PO火車撞到人訊息，冥冥中直覺不妙，才前來查看，未料真的是母親。

警方到場採證後，目前遺體已交還家屬善後，但仍要進一步釐清婦人行進路線，要確認她是從台1線轉入小路，侵入軌道，還是從苑裡平交道就一路沿軌道往北走，以釐清事故原因。