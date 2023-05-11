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中國製衛生棉改標賣 漢泰生醫：合作廠商包裝疏失

中央社／ 高雄11日電

漢泰生醫生產的2款衛生棉遭檢警查獲將中國製衛生棉偽造成台灣製標籤，陳姓負責人也遭依妨害農工商罪起訴。公司今天澄清，此案為合作廠商包裝疏失，已進行罰款改進。

銷售這2款衛生棉產品的漢泰生醫科技股份有限公司今天下午發布聲明指出，此案主要因合作製造廠商生產包裝疏失，與公司管理疏失導致標籤不符合銷售規定。公司已於事發後坦承疏失彌補及修正銷毀商品。

漢泰生醫指出，案發後所有國外進口商品上架前，皆需張貼中文標籤明示產地，絕不會產生標示產地錯誤情事。公司自創立以來，皆依誠信原則經商及符合台灣法規銷售。這次因管理疏失產生違規，將秉持企業責任進行罰款及改進，絕無故意犯法或欺瞞消費者意圖。

台灣高雄地方檢察署起訴書指出，陳姓負責人民國109年遭查獲把中國製衛生棉偽造成台灣製標籤，遭檢方認定無犯罪意圖，處分不起訴。不料他去年底故技重施又被查獲，雄檢考量其不知悔改，依妨害農工商罪起訴。

衛生棉 科技股

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