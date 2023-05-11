陳建仁：打詐行動綱領1.5版 力拚「三減」目標

行政院長陳建仁。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影 各部會攜手阻詐，行政院長陳建仁今天表示，行政院已通過打詐行動綱領1.5版，將推動更多防詐措施，力拚達到減少接觸、減少誤信、減少損害的「三減」策略目標。

為持續跨部會合作機制共同打擊詐欺犯罪，金管會與內政部警政署、台灣高等檢察署及法務部調查局共同指導，請銀行公會在今天主辦「金融業打擊詐欺高峰會」，陳建仁受邀出席致詞。

陳建仁表示，政府從2022年下半年展開「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.0計畫」，透過識詐、堵詐、阻詐、懲詐，從4面向防止詐騙，無論在破獲詐騙案件數、扣押犯罪所得等方面，都已有相當好的成效。

陳建仁指出，從攔阻非法金流面向而言，金融機構透過臨櫃關懷客戶，2022年已攔阻近8000件、攔阻金額逾新台幣42億元；2022年8月導入「疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制」後，成功攔阻135件，金額達1.4億元。

陳建仁提到，行政院4日已通過打詐行動綱領1.5版，將推動更多防詐措施，針對識詐、堵詐、阻詐、懲詐4面向，由相關部會主動結合地方政府通力合作，公私協力推動防詐作為，達成減少接觸、減少誤信、減少損害的「三減」策略目標。

陳建仁指出，在法制面，行政院近期陸續通過「刑法」、「人口販運防制法」、「個人資料保護法」、「洗錢防制法」及「證券投資信託及顧問法」等「打詐5法」修正草案並送立法院審議，嚴懲私行拘禁及人口販運，並加重詐欺罰則，要求網路平台落實廣告實名制及下架機制等。

至於組織面，陳建仁表示，台灣高等檢察署成立「查緝詐欺及資通犯罪督導中心」及警政署北中南打詐工作站，行政院並將成立打詐專責辦公室，發揮統合協調力量打擊詐騙犯罪。

金管會表示，為進一步提升金融機構防詐知能，鼓勵基層金融從業人員機敏阻詐，激發全民共同反詐警覺，金管會已請銀行公會辦理「金融機構全國368鄉鎮走透透反詐宣導」活動，並於今天高峰會中舉辦啟動儀式，期許透過防制詐騙宣導，強化民眾辨識詐騙知能。

金管會強調，打擊詐欺為政府重要政策，金融機構協助執法機關防制金融犯罪為重要一環，金管會針對防制金融詐騙已推動精進措施，後續將持續督導金融機構落實防制詐騙措施，並與執法機關及相關部會合作，攔阻非法詐欺金流並減少民眾財產損失。