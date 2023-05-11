培訓戰術緊急傷患救護員 消防署、壯闊台灣推課程

消防署今天表示，與壯闊台灣聯盟等單位合作，培訓具戰術緊急傷患救護的指導員，預計共35人，未來可協助社區及民防團體在事故現場自救及互救，降低傷亡。

消防署透過新聞資料指出，台灣面對天災考驗外，加上國際間近期常發生恐怖攻擊或大規模槍擊案，在相關危機未解除前，救援大量傷病患的優先順序、執行關鍵急救處置及團隊合作將是嶄新議題。

消防署表示，先前與壯闊台灣聯盟及非政府組織的美國精神（Spirit of America）簽訂合作備忘錄，3方首次推出專案，開辦訓練戰術緊急傷患救護指導員課程，進行師資培訓。

戰術緊急傷患救護（Tactical Emergency PatientCare）指導員課程，目標是要強化救護員在高風險情境執行創傷救護能力，包含照護3階段，分別為直接威脅（熱區）、間接威脅（暖區）、疏散撤離（冷區）的應變及處置能力，讓警消與民眾面對各種危害因子，能安全自救與互助，盼降低與控制現場人員傷亡。

消防署表示，與美國精神及壯闊台灣聯盟推展教育訓練課程，是公私協力典範，預計培育35名TECC師資，包含10名急診或外科醫師，除可作為發展在台灣TECC種子師資，後續能協助向社區及民防團體推廣相關急救技能。

壯闊台灣聯盟理事長吳怡農透過新聞資料指出，樂意看到公部門跟民間單位合作，促成這次專業培訓及提供國際交流機會，面對大型災難時，發揮互信、互助，讓所有人成為軍警消後盾，並站在同一陣線一起努力。