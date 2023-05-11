台南3歲女童車禍亡 交通部長託她帶口信致歉
台南市3歲余姓女童走斑馬線不幸被轎車撞死、母親重傷住院，中華民國兒童權益促進協會創會理事長王薇君，今天中午到台南市殯葬所關心女童後事，她說，交通部長王國材託她帶口信給女童家屬，要向家屬表達歉意，並表示會全力整頓行人環境。
交通部長王國材昨天已對本案公開致歉，並要求各縣市調整「行人專用時相」，針對行人較多的路口先執行，在行人過馬路時讓雙向車輛全部都停下來。
王薇君中午探視女童的家屬，並向女童靈位致哀。她說，王國材部長託她帶口信給女童家屬，要向家屬表達歉意，並表示會全力整頓行人環境。
女童姑姑說，女童父親在醫院，照顧車禍受重創治療中的妻子，無法與理事長會面，但她很感謝理事長的關心，也會把這份關心轉達給女童父親。
王薇君說，昨天看到王國材向家屬道歉，讓她蠻感動的，不像有些官員推拖拉都不關他的事，或只會震怒別人做不好、甩鍋；王國材得知她會與家屬見面，託她帶口信給家屬，令她很意外，感謝王國材的同理心。
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