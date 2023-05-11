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從台北到台東 93歲母親監所落淚探視68歲兒

中央社／ 台東縣11日電

台東泰源技訓所舉辦母親節懇親會，1名93歲高齡母親從台北到台東，蹣跚進入會場，看著68歲兒子淚流滿面地說「以後不會再罵你了」、「怕百年後還見不到你」。

位於東海岸泰源幽谷內的泰源技能訓練所，10日舉辦母親節懇親活動，收容人期待熟悉的背影出現。1名頭髮泛白的收容人走進停車場，扶著1名長輩下車，再攙扶著走入會場。

技訓所副所長吳聲朋今天告訴中央社記者，這名步伐蹣跚的長輩是68歲葉姓收容人母親，今年93歲，舟車勞頓從台北到東海岸的山區見兒子一面。兩人坐下後，葉母不停擦拭眼淚，告訴兒子「我以為我這輩子再也看不到你，以後不會再罵你、唸你」。

葉母接著說，「前幾月才送走（過世）你弟弟，很怕我百年後還見不著你最後一面，你什麼時候可以回家」。

吳聲朋說，葉姓收容人望著母親，一手牢牢握著母親的手，一手抱著母親，並不時幫母親擦眼淚，哽咽說「我很不孝，讓您來到這裡看我，實在很對不起您，想要聽您的聲音也很想抱您，但是說不出口，因為路途遙遠，怕您身體受不了」。

結束短暫的相聚後，葉母起身準備返回，並將從台北出發後一路拿在手上的自己照片，交給送她上車的技訓所社工，拜託社工協助將照片轉交給兒子，葉母告訴社工「害怕百年後，兒子再也看不到她」。

吳聲朋說，葉姓收容人因毒品案被判13年，必須服刑到115年3月才有機會出獄。

泰源技能訓練所長饒雅旗表示，家庭親情支持對於收容人未來復歸社會非常重要，若能得到家人從旁鼓勵與支持，相信會有相輔相成之效。這次懇親會場安排身障高齡收容人金盃鼓及打擊樂器輪奏表演活動，會場設計復古幸福車站增加家屬及收容人互動，共有357名收容人參與懇親會。

兒子 社工 台東

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