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綠營批中捷事故「黃金40秒」未阻悲劇 中捷：持續檢討

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導

台中捷運遭建案吊車吊架插入，釀1死10傷憾事。台中捷運公布事發影片，民進黨台中市議會黨團指出，吊架倒在軌道上，到列車撞上之間，共有40秒時間反應，為何無法即時將車停下，要求市府詳細徹查，而非記者會上四個字「時間不夠」，卸責給廠商。

中捷董事長林良泰表示，因當時月台上因吊臂掉落引發粉塵，環境較複雜，最後調查資料會將報給相關單位，如司法機關、行政院運安會等；將持續檢討，後續在硬體及軟體精進，像是在月台裝設「車站緊急停車按鈕(EMS)」等，持續努力以提升安全乘車環境。

民進黨團16名議員今中午市議會舉行記者會，先為罹難者默哀1分鐘。總召何文海指出，吊臂第一時間並非砸到車廂，但車廂竟還啟動撞上，中捷未有預警系統，也未應變阻止車輛啟動。

交通地政委員會召集人陳淑華指出，中捷斥資800億打造，竟無法監測前有障礙物狀況，尤其從列車停駛到復駛長達40秒，也成致命40秒，待列車撞上異物才能警示，乘客安全誰來保障。

市議員江肇國提到，為何吊臂掉落在目視可及之處，列車仍加速往前開，造成慘重死傷，從ATC系統、行控中心到隨車員，是否有照SOP運行？呼籲盧市長出面說明，而非記者會上「時間不夠」四個字，責任推給建商。

市議員周永鴻質疑，事發當時，控管中心是否有收到消息？為何第一時間有狀況，包含隨車人員未能即時處理，還讓班車離站；至於工地高空作業，交通局是否有收到維運計畫？

市議員陳雅惠、張芬郁、陳俞融、楊典忠表示，800億中捷完全沒有空中、高架橋、隔音牆偵測，軌道偵測也大有問題。無人駕駛車廂無足夠偵測系統，根本來不及反應，應強化捷運全線及車輛安全偵測系統，並做好軌道安全檢測、確保高架橋結構安全。

市議員曾朝榮、李天生、張家銨、蔡耀頡提到，造成這麼重大人為事件不該發生，北市捷運局設計是否有問題？該條線是無人駕駛，物品從天而降卻無法警示，對乘客安全無法保障，要求市府定要調查追究。

中捷發言人許泰銘說明，若是軌道有橫跨兩條鋼軌的金屬掉落物，會有「軌道佔據」警訊回到控制中心，該軌道電路區域會自動設定速限5公里，列車行經該軌道電路區域，就會依速限降速。

此外，中捷列車底盤前端有障礙物偵測桿，即列車偵測桿撞擊軌道上異物後，列車便會自動緊急煞車；此套系統是和其他國家的捷運自動無人駕駛系統設計相同。

許泰銘指出，目前捷運系統，多無高空掉落物入侵偵測，會藉此進行精進檢討，後續中捷公司會持續精進軟硬體設備，致力維護安全乘車環境。

民進黨團16名議員今中午市議會舉行記者會，會前先為中捷罹難者默哀1分鐘。記者劉柏均／攝影
民進黨團16名議員今中午市議會舉行記者會，會前先為中捷罹難者默哀1分鐘。記者劉柏均／攝影
民進黨台中市議會黨團指出，吊架倒在軌道上，到列車撞上之間，共有40秒時間反應，為何無法即時將車停下，要求市府詳細徹查。記者劉柏均／攝影
民進黨台中市議會黨團指出，吊架倒在軌道上，到列車撞上之間，共有40秒時間反應，為何無法即時將車停下，要求市府詳細徹查。記者劉柏均／攝影

台中捷運 議員

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