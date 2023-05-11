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中市議員吳佩芸私密影片外流 網媒負責人遭起訴

中央社／ 台中11日電

台中市議員吳佩芸去年11月間競選時，發現私密影片遭外流，警方循線逮捕在網路張貼影片的網媒鄭姓負責人，檢方今天依違反個資法將他起訴，吳佩芸前男友楊男則罪證不足不起訴。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，台中市第4屆市議員候選人吳佩芸於民國111年11月17日，向警方報案表示，於網路「新華報導1987」網站上，發現有人未經她的同意，冒用名義發文並轉貼她私下所拍攝個人私密影片，會使瀏覽者誤認是她所張貼，而影響選民觀感或評價，張貼者應有使人不當選意圖，並提出告訴。

案經台中市警察局第四分局報請檢方指揮偵辦後，檢警前往「新華報導1987」負責人鄭男，及吳佩芸前男友楊男住處搜索，並查扣手機、電腦、隨身碟等證物。

檢方偵辦後，認為鄭男收到夾帶相關影片等資料的來源不明電子郵件時，卻毫無過濾、查證，逕自將影片等資料刊登，及廣發給不特定人觀看，認定涉嫌違反個人資料保護法罪證明確，因而提起公訴。

另外，鄭男另被指控違反公職人員選舉罷免法、偽造文書、誹謗等罪嫌部分，則因本案影片等資料內容並非捏造、不實，此部分罪嫌不足不起訴。

至於楊男涉嫌部分，經檢警對楊男的手機、電腦、隨身碟實施數位鑑識後，未發現有任何與本案影片等資料相關紀錄或跡證，也無證據證明傳送本案影片的電子郵件信箱與楊男有關，因而不起訴處分。

吳佩芸 台中市 議員

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