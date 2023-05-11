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洗車忘了帶走錢包 40分鐘後返回已被騎士摸走

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

18歲林姓男子昨天晚上在新北市新莊區幸福東路洗完機車，錢包忘了帶走放在投幣機台上，40分鐘後他騎回尋找，錢包不見了，經調閱洗車場監視器畫面，確認是被人拿走，報警提告。對此新莊警方表示，已鎖定拿走錢包者的身分，正循線通知他到案說明釐清。

林姓男子（18歲）昨天晚上前往新北市新莊區幸福東路一間自助洗車場洗機車，約晚上9時許洗完車離去，錢包忘了帶走放在投幣機台上方，40分鐘後他想起，返回尋找但錢包已經不見，林男聯繫自助洗車廠人員協助調閱監視器，發現錢包是被另名男騎士拿走，事後將監視器畫面上傳臉書社群《我是新莊人》。

今天上午10時許林男到派出所報案，稱錢包內有身分證、駕照、學生證及現金500元，提告對方侵占遺失物，警方依法受理，並根據自助洗車場監視器畫面鎖定機車車主身分，將通知到案說明。

林姓男子忘了帶走錢包放在投幣機台上，被人拿走報警處理。圖／臉書《我是新莊人》
林姓男子忘了帶走錢包放在投幣機台上，被人拿走報警處理。圖／臉書《我是新莊人》

監視器 提告

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