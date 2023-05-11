快訊

達標了！北市人口今達250萬 可增第三副市長

日職／日雜誌驚爆 山川穗高涉強制猥褻致女下體受傷遭調查

判決打臉？NCC：北高行未否認中天新聞干預事實 將提上訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立委質疑警車未禮讓行人網批濫權 中山警說明案情滅火

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

警政署本月發動全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案，立委王婉諭辦公室1名助理日前卻在過路時，見1輛警車未停讓行人、率先轉彎，王婉諭近日發函詢問警政署，遭臉書匿名文質疑濫權，甚至以「大痢萎」稱呼立委，對此，案發轄區中山分局下午對外回應。

事件源於王婉諭國會辦公室5月9日發函警政署詢問，指該辦公室1名女性同仁，5月8日中午1時許行經台北市中山區天津街、市民大道口時，欲循行人穿越道過路，左側卻出現一輛警車，在未停讓行人情況下右轉市民大道後直行。

該函指出，該名助理來不及記下警車車號，希望警方能調查該警車行車紀錄器及相關監視器畫面，釐清有無違反道路交通管理處罰條例第44條規定。

臉書專頁「靠北Police」昨晚一則匿名貼文提及，「偉哉大痢萎」「說不定沒這個事實，還要調行車記錄器跟監視器，這樣濫用職權，還是為了附和時事，沒啥建樹，只能把未禮讓行人罪名扣到最軟的警察頭上」、「道路交通安全規則有規定免責，大痢萎懂不懂？」並貼出函文照片，引起部分網友熱議。

對此，案發轄區中山分局警方下午回應，經檢視相關監視器畫面，因路口恰好有施工處，加上拍攝角度問題，尚無法釐清警車、行人相對位置等狀況；經查員警當時駕駛警車，急於前往路口不遠處處理一起交通事故，屬緊急任務，符合道路交通安全規則第93條規定免受現制，但該車執行任務時未依規定開啟警示燈、警鳴器，仍有缺失。

警方表示，業務單位5月10日回函答覆，立委獲悉後仍希望警方能兼顧執勤及行人安全，整件事前後並未苛責警方，未料引起員警及民眾誤解；針對立委索資函文遭員警拍照傳網，警方則說，雖該函文非密件，仍將加強教育，不鼓勵同仁公布公文書。

台北市警局中山分局。記者李隆揆／攝影
台北市警局中山分局。記者李隆揆／攝影

監視器 王婉諭 路口不停讓行人

延伸閱讀

再生醫療雙法三度黨團協商破局 游錫堃宣布送院會處理

王婉諭：青年素人參政門檻高 能參政都是地主民代

柯文哲稱有些系「教的學生沒價值」應縮編 她曝2關鍵：別把問題歸咎年輕人

時力5月底公布首波區域立委 王婉諭：歡迎社會各界報名

相關新聞

立委質疑警車未禮讓行人網批濫權 中山警說明案情滅火

警政署本月發動全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案，立委王婉諭辦公室1名助理日前卻在過路時，見1輛警車未停讓行人、率先...

影／7旬翁誤信抽中股票 多次匯款面交 騙走1650萬

新北市7旬翁誤信投資詐騙，以為抽中低於市價股票，多次匯款面交，短短兩個月遭詐騙集團騙走1650萬元，日前要求再面交60萬...

騎機車父子檢舉違規起衝突 險遭計程車司機拉下車

這個月9日上午9時許，一對父子騎乘機車行經台北市建國南路一段時，發現一輛計程車違規臨停，機車上的兒子拿手機拍照要檢舉，計...

妻弟撞見姊夫與其他女子約會 　小三說：夫妻關係早已名存實亡

一對夫妻結婚17年，去年妻子向丈夫借用手機時發現，丈夫與一名女子的聊天紀錄且內容相當親密；隨後，妻子弟弟也撞見姊夫與該女...

綠營批中捷事故「黃金40秒」未阻悲劇 中捷：持續檢討

台中捷運遭建案吊車吊架插入，釀1死10傷憾事。台中捷運公布事發影片，民進黨台中市議會黨團指出，吊架倒在軌道上，到列車撞上...

三總醫師遭病患家屬毆打 北市衛生局：主動追蹤最重罰5萬

北市醫院日前發生醫療暴力事件，三軍總醫院神經科內科主治醫師顏尚易巡房探視病人解說病情時，遭家屬毆打致頭部及顏面多處受傷。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦