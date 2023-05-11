立委質疑警車未禮讓行人網批濫權 中山警說明案情滅火

警政署本月發動全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案，立委王婉諭辦公室1名助理日前卻在過路時，見1輛警車未停讓行人、率先轉彎，王婉諭近日發函詢問警政署，遭臉書匿名文質疑濫權，甚至以「大痢萎」稱呼立委，對此，案發轄區中山分局下午對外回應。

事件源於王婉諭國會辦公室5月9日發函警政署詢問，指該辦公室1名女性同仁，5月8日中午1時許行經台北市中山區天津街、市民大道口時，欲循行人穿越道過路，左側卻出現一輛警車，在未停讓行人情況下右轉市民大道後直行。

該函指出，該名助理來不及記下警車車號，希望警方能調查該警車行車紀錄器及相關監視器畫面，釐清有無違反道路交通管理處罰條例第44條規定。

臉書專頁「靠北Police」昨晚一則匿名貼文提及，「偉哉大痢萎」「說不定沒這個事實，還要調行車記錄器跟監視器，這樣濫用職權，還是為了附和時事，沒啥建樹，只能把未禮讓行人罪名扣到最軟的警察頭上」、「道路交通安全規則有規定免責，大痢萎懂不懂？」並貼出函文照片，引起部分網友熱議。

對此，案發轄區中山分局警方下午回應，經檢視相關監視器畫面，因路口恰好有施工處，加上拍攝角度問題，尚無法釐清警車、行人相對位置等狀況；經查員警當時駕駛警車，急於前往路口不遠處處理一起交通事故，屬緊急任務，符合道路交通安全規則第93條規定免受現制，但該車執行任務時未依規定開啟警示燈、警鳴器，仍有缺失。