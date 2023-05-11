檢討緊急狀況SOP 台北捷運：授權站務員擋車門阻發車

興富發建設昨發生重大公安意外，頂樓塔吊掉落在台中捷運軌道上，造成1死10傷憾事。台北市議員今進行交通部門質詢，議員林亮君詢問台北捷運未來要如何阻止類似狀況發生？北捷董事長黃清信說，經過中捷事故深入檢討，授權第一線站務人員可以透過阻擋車門、切斷電源等方式，阻止列車出發。

林亮君說，昨天中捷軌道異物入侵，根本問題在於沒人阻止列車出發，而台北捷運文湖線，目前隨車人員從最高峰140人，降到僅剩35人，若在北捷發生類似事件，部分路段沒有隨車人員，恐怕沒人能緊急停車，只有站務人員能通報行控中心，但時間上就會來不及，列車上的偵測桿也是撞上後才能觸發，來不及阻止事故發生。

在軌道偵測異物機制部分，林亮君舉市民高架道路與建國高架道路為例，都有裝設AI攝影系統，若真偵測到車輛停下，會由監控中心判斷是否屬於事故或壅塞，再由同仁判斷要如何處置，也會和北市交通大隊聯繫，排除事故或壅塞狀況。

林亮君認為，台北捷運應該要針對緊急操作重新檢討SOP，針對高空墜落物監測要有更好的系統建置，若有高空懸掛物，也要全面掌握，盼北捷也能建置AI監控系統偵測軌道異物，隨行人員數量也必須重新檢討，避免影響行車安全。

台北捷運總經理黃清信回應，中捷事故發生後做深入檢討，改變了緊急處置的SOP，也於今天發出公告。未來若有緊急事件，會授權現場站務人員，可透過阻擋車門、切斷電源等方式，阻止列車出發。

至於隨車人員數量與配置，黃清信說，無人駕駛系統理論上不見得要配置思維車人員，初期會又這麼多人，是因為車輛系統有磨合期，也發生過要在軌道間疏散旅客的是件，為了加強故障排除與提升服務品質，才會有隨車人員，隨著系統進步逐步退場前只有在大直到松山機場間的地下段才有配置隨車人員。

黃清信表示，若車輛要停下，卻沒有隨車人員，處理方式可以透過站務人員通報行控中心，或民眾在車內通報，如今也簡化流程，只要有事故就會全線斷電，確認異物掉落位置阻止風險產生。