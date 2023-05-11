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三總醫師遭病患家屬毆打 北市衛生局：主動追蹤最重罰5萬

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

北市醫院日前發生醫療暴力事件，三軍總醫院神經科內科主治醫師顏尚易巡房探視病人解說病情時，遭家屬毆打致頭部及顏面多處受傷。台北市衛生局表示，院方已報案，衛生局主動追蹤該案偵辦進度，待司法程序告一段落，將依醫療法規定，視行為人違規情節，最重可處5萬元罰鍰。

顏尚易昨在臉書PO影片，一名男性病患家屬因要求醫師開立巴氏量表未果，怒氣沖沖地拉扯醫師，1分多鐘的影片，男子朝醫師5度揮拳，3拳揮空、2拳直接打到醫師的鼻樑，旁邊至少6名醫護試圖阻止，仍擋不住男子攻擊。

台北市衛生局表示，5月8日醫院醫療暴力事件，醫院已向警方報案，衛生局將主動追蹤偵辦情形，待司法程序告一段落，將依醫療法規定，就行為人違規情節嚴懲不殆。同時要求醫院採行更積極手段，提供醫護人員安心執業環境。

醫療法第24條及106條規定，為保障醫事人員執業與病患就醫安全，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法之方法，妨礙醫療業務之執行，違者可處3萬元至5萬元罰鍰；如觸犯刑事責任者，應移送司法機關辦理，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。

北市2020年至今年5月醫療暴力事件，衛生局依違反醫療法第24條第2項，共裁處45件。

衛生局要求醫院若發生暴力事件，應立即報警以及時排除傷害風險，並通報衛生局、轄區派出所及地方檢察署。同時呼籲暴力零容忍，期望民眾尊重醫護專業，多給正向回饋，提升醫療團隊士氣，打造良好就醫環境。

病患家屬要求醫師開立巴氏量表未果，竟在病房毆打醫師，現場一片混亂。圖／取自臉書
病患家屬要求醫師開立巴氏量表未果，竟在病房毆打醫師，現場一片混亂。圖／取自臉書

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