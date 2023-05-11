製鋁工廠鋁容器外洩 新北消防籲：切勿灑水以免爆炸

新北市林口區工九路上一家製鋁工廠，今天上午發生鋁容器內高溫液態外洩，新北市消防局獲報派員趕抵，該廠已啟動消防編組使用乾粉滅火器將周圍火勢撲滅。對此，第二救災救護大隊表示，高溫液態鋁為禁水性質，貿然使用水滅火可能導致災害擴大，民眾可使用乾粉、泡沫、二氧化碳進行滅火。

據了解，今天上午近9時許，新北市林口區工九路上一家製鋁工廠內，發生鋁容器內高溫液態外洩，導致周圍器具冒煙情形。廠區員工見狀立即啟動自衛消防編組，並通報各部門員工依序進行疏散，並使用滅火器嘗試將將周圍火勢撲滅。新北市消防局獲報派員趕抵，自衛消防編組已使用乾粉滅火器撲滅火勢。

對此第二救災救護大隊表示，鋁（熔融）是在705度C（1300度F）呈熔融狀態下運輸。與水、硝酸鹽、他氧化物接觸後，可導致爆炸或產生易燃性氣體。鋁（熔融）接觸到容器或濕、冷、髒污工具也可能引發爆炸，同時也會引燃木製品、紙製品、油品、及圾垃或造成混凝土剝落、輕微爆裂。