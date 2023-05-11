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地方特考重大變革！ 考試院：明年起地特五等併入初等考試

影／台中窄裙女商辦大樓與男拉扯 2熱心男協助脫困

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第二警分局在今天清晨5時許獲報，一對男女在北區一棟商辦大樓拉扯，經調閱監視器發現，穿著短裙的女子與男子糾纏，數度跌倒，想逃離都被男子制止，幸好另有兩名男子現身，協助女子脫困。警方表示，此案是男女朋友吵架糾紛，女方不願提告，已通報家暴案件。

第二警分局立人所在今天清晨5許獲報，北區忠明路某棟大樓有聽聞女子在喊救命，員警趕抵現場查處，但員警到場時，未發現有女子需要協助，逐層查訪該棟大樓住戶，住戶透露，應是有對情侶疑似情緒太過激動，雙方互有拉扯，但女子已返回住處。

員警調查，當時是童姓男子（27歲）與賴姓女友（23歲）口角，雙方意見不合衝突，所以才在大樓一樓有拉扯動作。

童男則向員警表示，賴女情緒不穩，才會爆發言語衝突，所以引發其他民眾注意。

員警詢問過程中發現二人身上都有酒味，所以將雙方帶回派出所確認。

雙方仍表示，此案是單純的糾紛拉扯，無涉妨害自由意願等問題。

賴女另有打電話請童男父親至派出所協助雙方溝通，賴女表示不會對童男提出相關告訴，全案員警依職權通報家暴案，以保障賴女人身安全。

第二警分局長楊川表示，民眾面對感情問題應理性溝通，切勿藉故生端，將針對脫序行為強勢執法，以維護市民安心的生活環境。

台中市北區一對男女在大樓梯廳拉扯，有兩名熱心民眾看到，助女子脫困。圖／摘自社會事新聞影音
台中市北區一對男女在大樓梯廳拉扯，有兩名熱心民眾看到，助女子脫困。圖／摘自社會事新聞影音
台中市北區一對男女在大樓梯廳拉扯，穿窄裙女子數度跌坐在地。圖／摘自社會事新聞影音
台中市北區一對男女在大樓梯廳拉扯，穿窄裙女子數度跌坐在地。圖／摘自社會事新聞影音
台中市北區一對男女在大樓梯廳拉扯，穿窄裙女子數度跌坐在地。圖／摘自社會事新聞影音
台中市北區一對男女在大樓梯廳拉扯，穿窄裙女子數度跌坐在地。圖／摘自社會事新聞影音

家暴 監視器 提告

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