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騎機車父子檢舉違規起衝突 險遭計程車司機拉下車

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

這個月9日上午9時許，一對父子騎乘機車行經台北市建國南路一段時，發現一輛計程車違規臨停，機車上的兒子拿手機拍照要檢舉，計程車司機見狀，追上前拉扯機車後座兒子的背包，要將他拉下車，父子事後報警處理。

大安分局瑞安街派出所接獲民眾報案，指稱遭人從機車拉下來，員警到場了解，報案人為一對父子，稍早在建國南路一段，發現有輛計程車在路口十公尺處違停，因此以手機拍攝該車輛違規照片準備事後檢舉。

不料計程車司機發現，持續尾隨報案人機車，報案人在大安森林公園旁停等紅燈時，司機下車上前拉扯後座兒子的背包，要將他拉下車，司機在警方到場前已離去，警方第一時間便將報案人帶返派出所受理，並通知涉案司機到案說明，依妨害自由罪函送法辦。

一名計程車司機不滿被拍違規臨停，尾隨拍照的騎機車父子，趁紅燈上前拉扯後座兒子背包要將他拉下車。記者廖炳棋/翻攝
一名計程車司機不滿被拍違規臨停，尾隨拍照的騎機車父子，趁紅燈上前拉扯後座兒子背包要將他拉下車。記者廖炳棋/翻攝

計程車 兒子 大安森林公園

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