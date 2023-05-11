騎機車父子檢舉違規起衝突 險遭計程車司機拉下車

這個月9日上午9時許，一對父子騎乘機車行經台北市建國南路一段時，發現一輛計程車違規臨停，機車上的兒子拿手機拍照要檢舉，計程車司機見狀，追上前拉扯機車後座兒子的背包，要將他拉下車，父子事後報警處理。

大安分局瑞安街派出所接獲民眾報案，指稱遭人從機車拉下來，員警到場了解，報案人為一對父子，稍早在建國南路一段，發現有輛計程車在路口十公尺處違停，因此以手機拍攝該車輛違規照片準備事後檢舉。