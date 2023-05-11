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影／7旬翁誤信抽中股票 多次匯款面交 騙走1650萬

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市7旬翁誤信投資詐騙，以為抽中低於市價股票，多次匯款面交，短短兩個月遭詐騙集團騙走1650萬元，日前要求再面交60萬元，新店警方獲報當場查獲詐團車手陳姓男子，查扣手機3支、收款收據等證物。警詢後將陳男依詐欺罪嫌移送台北地檢署，檢方偵辦後裁定陳男限制住居。

據了解，新北市已退休顏姓男子（72歲）今年3月開始，透過LINE通訊軟體，經身分不詳犯嫌邀請加入LINE投資群組，依指示下載手機投資軟體，陸續操作該軟體進行投資，詐騙集團以抽中股票為由，要顏男付款才能以低於市價的價格買到抽中的股票。

顏男不疑有他，不僅陸續匯款多筆款項至對方指定帳戶，今年4月開始，多次於台北市、台南市等地區當面交付現金，顏男因始終沒有看到詐騙集團所稱他已抽中的股票，才驚覺遭詐騙，於今年4月19日到新店警分局碧潭派出所報案。

警方要求顏男假意持續與詐騙集團成員聯繫，19日下午2時許，在雙方約定的新店區北宜路一段一間咖啡店面交現金60萬元，埋伏警方見詐欺車手陳姓男子（21歲）現身取款，當場包夾逮捕，扣押60萬元、手機3支、收款收據等證物。

警詢後將陳男依詐欺罪嫌移送台北地檢署，檢方偵辦後裁定陳男限制住居。新店警方呼籲，請多多關注年長家人的動向，一旦發覺在金錢使用上有異常情況，小心詢問或打165反詐騙專線查詢，避免讓詐騙集團有機可乘。

新北市7旬翁誤信投資詐騙，以為抽中股票，多次匯款面交，短短兩個月遭詐騙集團騙走1650萬元，日前要求再面交60萬元，新店警方獲報當場查獲詐團車手陳姓男子。記者王長鼎／翻攝
新北市7旬翁誤信投資詐騙，以為抽中股票，多次匯款面交，短短兩個月遭詐騙集團騙走1650萬元，日前要求再面交60萬元，新店警方獲報當場查獲詐團車手陳姓男子。記者王長鼎／翻攝
新北市7旬翁誤信投資詐騙，以為抽中股票，多次匯款面交，短短兩個月遭詐騙集團騙走1650萬元，日前要求再面交60萬元，新店警方獲報當場查獲詐團車手陳姓男子，查扣手機3支、收款收據等證物。記者王長鼎／翻攝
新北市7旬翁誤信投資詐騙，以為抽中股票，多次匯款面交，短短兩個月遭詐騙集團騙走1650萬元，日前要求再面交60萬元，新店警方獲報當場查獲詐團車手陳姓男子，查扣手機3支、收款收據等證物。記者王長鼎／翻攝
新北市7旬翁誤信投資詐騙，以為抽中股票，多次匯款面交，短短兩個月遭詐騙集團騙走1650萬元，日前要求再面交60萬元，新店警方獲報當場查獲詐團車手陳姓男子，查扣手機3支、收款收據等證物。記者王長鼎／翻攝
新北市7旬翁誤信投資詐騙，以為抽中股票，多次匯款面交，短短兩個月遭詐騙集團騙走1650萬元，日前要求再面交60萬元，新店警方獲報當場查獲詐團車手陳姓男子，查扣手機3支、收款收據等證物。記者王長鼎／翻攝

詐騙集團 詐欺

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