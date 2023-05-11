吊臂掉落台中捷運1死10傷 警一度啟動交通快打管制12小時
台中捷運昨遭興富發建設掉落的吊臂砸中軌道撞上釀1死10傷，死者是靜宜大學法律系老師林淑雅，其高齡8旬的律師父親今中午和家屬赴捷運站招魂，場面哀戚。昨事故除捷運受影響，底下文心南路也封閉，轄區台中第4分局交管逾12小時，今也協助家屬於捷運站內進出，維持正常動線。
第4分局表示，昨中午獲報捷運事故後，分局長李建興、副分局長張明輝、偵查隊長江清萬，及交通組長陳敬中到場，並啟動分局級交通快打，總共指揮集結南屯所長廖雲傑等28名警力，並有12名義交到場，與捷運警察隊分工協助救護傷患送醫。
警方說，昨同步管制文心南路段，包括文心南三路至文心南五路禁止車輛通行，擴大疏導車輛往大墩南路、東興路、豐偉路、向心南路等路段分散車流，降低交通衝擊。
警方配合中捷公司車廂修復工程，歷經12小時的交通管制措施，逐步開放道路範圍，於今天凌晨12點56分文心南路段封閉路段解除管制恢復通車。
警方指出，昨事故造成靜宜法律系老師林淑雅遇難，警方辨識其身分後盡速通知家屬到場，家屬趕赴派出所之時也派員全程陪伴撫慰情緒、協助轉達訴求，今中午赴捷運豐樂公園站招魂則於周邊維持交通秩序。
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