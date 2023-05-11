影／宜蘭夜市休旅車撞機車 騎士噴飛影片曝光「好痛」
宜蘭東門夜市發生一起休旅車與機車對撞車禍，影像中機車騎士遭到重重撞飛又落地滑行3公尺，目擊者看到都覺得好痛，附近居民趕上前關切幫忙救人，警消獲報將受傷的騎士送醫。
對撞車禍發生在煕來攘往的東門夜市，5月4日傍晚5點多，業者正準備擺攤做生意，沈姓男子（62歲）駕駛休旅車，沿新興路往宜蘭或車站方向，與賴姓女子(46歲)駕駛機車沿和睦路往宜蘭河堤方向直行，兩車發生對撞，機車女騎士整個人帶機車被撞飛又落地滑行3公尺，民眾聽到重重的撞擊聲，紛紛跑來關切。
警方從監視器影像來看，機車騎士壓黃燈通過、休旅車疑似闖紅燈，騎士遭撞重摔落地，躺在地上動彈不得，機車零件碎落滿地，救護車立即將人送醫。雙方駕駛施以吐氣酒測均無酒精反應，肇事原因尚待警方調查釐清。
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