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蘇澳籍漁船釣魚台海域起火 直升機救回6人 漁船沉沒
宜蘭縣蘇澳籍順福漁83號漁船今天在靠近釣魚台海域作業時起火，船上6人跳海逃生，全數坐上救生艇，並由空勤總隊、空軍黑鷹2架直升機載回松山機場。基隆海巡隊巡防艇抵達現場時，設法滅火，但漁船仍在下午1點多仍沉沒。
空勤總局上午表示，順福漁83號今天發出求救信號，指漁船失火，有6人在海面等待救援，並回報經緯度，顯示在靠近釣魚台海域，距離台灣東北角直線距離約105浬，大約是180公里。
空勤總隊接獲國家搜救中心申請，派遣在松山機場的待命直升機前往救援，8點52分直升機到達現場，發現6人在救生艇上面等待。空勤總隊直升機和隨後抵達的空軍黑鷹直升機，順利吊掛救回6人載回松山機場。
基隆海巡隊同步調派巡防艇前往現場，抵達時人員已獲救離開，漁船仍在燃燒。巡防艇設法滅火，但漁船仍在下午1點多沉沒。
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