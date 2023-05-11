聽新聞
test
0:00 / 0:00
千元紙鈔居然油墨暈開 湖口早餐店遇客疑似掏假鈔要求找零
新竹縣湖口鄉一間早餐店昨天上午遇到一名男客人前來購買一杯奶茶，不料男子隨即掏出千元大鈔要求店家找零，不過店員一接過男子手中鈔票變驚覺不對勁，立刻拒收退還給男子，店家也立刻上網呼籲湖口商家注意、以免受騙上當。
新湖警分局新工派出所表示，已經接獲轄區民宅報案並依規定受理在案，後續將依相關程序偵處，呼籲附近區域店家，如有其他線索，請撥打110或下載警政服務APP使用視訊報案功能，由警方提供協助。
據受害店家稱，該名男子是在昨天上午入內表示要買一杯大杯的奶茶，店員正要收取28元奶茶錢，該名男子立刻掏出千元大鈔，但店員接過男子手中的千元大鈔後，不僅觸感不對，甚至千元鈔上的藍色油墨還暈開。
不過店家早在5天前就曾受害一次，當時店員不察，直到下班清點收銀才發現收到千元假鈔，店員形容假鈔觸感就像玩具鈔，且經比對收銀台內的其他千元紙鈔才發現損失大了。
店家指出，收到的假鈔編號開頭為NX，且近來附近已有其他3處店家受害，呼籲湖口的商家注意，若有收到客人拿來千元鈔票要找零或換鈔，一定要再三留意，以免受騙上當。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言