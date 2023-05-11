隔海戀上美艷老闆娘 高雄男匯19萬助開店截圖曝真相

高雄蔡姓男子網路交友，戀上一名照片中長相美艷的香港籍老闆娘，視對方為真命天女，女方提議2人為下半輩子打算，合開美容院，蔡欣喜允諾，到銀行匯5萬港幣、折合台幣19萬餘元，行員和警方關懷提問，戳破蔡隔海網戀愛情夢，保住退休金。

警方指出，62歲的蔡姓男子，前天前往高雄市左營大路台灣銀行，申請網路銀行，並打算匯款港幣5萬元，行員關懷提問匯款原因，蔡聲稱要和香港女友合資開設美容院，行員懷疑蔡遇到詐騙集團於是報警。

左營警分局舊城派出所警員王俊堯、王丞軒獲報趕抵，得知蔡匯款原因，精簡是蔡手機對話資料，發現女方佯裝32歲、已離婚，曾先行匯款5萬港幣到指定帳戶取信蔡，再要求蔡匯款。

警方當下告知蔡「網路都有她的照片」，蔡一度不相信問「真的？假的？」員警稱「好幾個了(被騙)」，警追問「怎麼認識的？」蔡回「網路啊」。