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隔海戀上美艷老闆娘 高雄男匯19萬助開店截圖曝真相

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄蔡姓男子網路交友，戀上一名照片中長相美艷的香港籍老闆娘，視對方為真命天女，女方提議2人為下半輩子打算，合開美容院，蔡欣喜允諾，到銀行匯5萬港幣、折合台幣19萬餘元，行員和警方關懷提問，戳破蔡隔海網戀愛情夢，保住退休金。

警方指出，62歲的蔡姓男子，前天前往高雄市左營大路台灣銀行，申請網路銀行，並打算匯款港幣5萬元，行員關懷提問匯款原因，蔡聲稱要和香港女友合資開設美容院，行員懷疑蔡遇到詐騙集團於是報警。

左營警分局舊城派出所警員王俊堯、王丞軒獲報趕抵，得知蔡匯款原因，精簡是蔡手機對話資料，發現女方佯裝32歲、已離婚，曾先行匯款5萬港幣到指定帳戶取信蔡，再要求蔡匯款。

警方當下告知蔡「網路都有她的照片」，蔡一度不相信問「真的？假的？」員警稱「好幾個了(被騙)」，警追問「怎麼認識的？」蔡回「網路啊」。

警方勸蔡，對方是愛情詐騙，「只要講到錢，不管幹嘛，都是騙人的」，蔡網戀愛情夢雖被警方一語戳破，但仍感謝警方及時勸阻，讓他保住當工人辛苦攢下的退休金。

高雄蔡姓男子迷戀網路交友的香港籍美艷老闆娘照片，被對方遊說匯款19萬餘元合資開美容院，圖為女方先行匯款到指定帳戶，取信蔡男，再唆使蔡匯款。記者石秀華／翻攝
高雄蔡姓男子迷戀網路交友的香港籍美艷老闆娘照片，被對方遊說匯款19萬餘元合資開美容院，圖為女方先行匯款到指定帳戶，取信蔡男，再唆使蔡匯款。記者石秀華／翻攝
高雄蔡姓男子迷戀網路交友的香港籍美艷老闆娘照片，被對方遊說匯款19萬餘元合資開美容院，所幸被行員和警方勸阻。記者石秀華／翻攝
高雄蔡姓男子迷戀網路交友的香港籍美艷老闆娘照片，被對方遊說匯款19萬餘元合資開美容院，所幸被行員和警方勸阻。記者石秀華／翻攝

愛情 詐騙集團

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