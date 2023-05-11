花蓮警方加強「行人地獄」執法 首周取締111件違規
為洗刷台灣行人地獄惡名，警政署展開全國大執法。花蓮警分局5月1日起針對轄區容易肇事及車流量大的重要路口，執行「路口大執法專案」，統計第一周已取締111件違規，以人行道違停、與違規臨時停車為最多。警方將持續強化「人行道淨空」，維護用路人安全。
花蓮警分局在轄區內易肇事及人車流較大的路口，編排警力，加強「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」及「取締道路障礙」等4大重點執法項目。
警方針對花蓮市中山路、中正路、中華路、林森路等人車較多路口，在上下班、上學放學尖峰時段加強取締，提升行人安全。實施第一周，取締件數達111件，4項均有人違規，其中以「人行道違規停車與違規臨時停車」取締件數最多。
警方提醒汽、機車駕駛人，行經有行人穿越道路口，要減速慢行，若有行人通過，一定要禮讓行人先行。同時，部分行人過馬路跨越雙黃，甚至邊走邊滑手機，呼籲過馬路務必依規定走行人穿越道，並遵守行人通行號誌，隨時注意左右來車，切勿當低頭族，或聊天嬉戲而疏忽往來車輛，確保交通安全。
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