快訊

公車墜50公尺懸崖… 乘客幸運逃生卻慘遭殺人蜂叮死

Google I/O發表新機Pixel 7a 一圖看懂和舊款Pixel 6a、Pixel 7差在哪？

台積電供應商英特格加碼投資台灣150億 是看到什麼機會？

花蓮警方加強「行人地獄」執法 首周取締111件違規

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

為洗刷台灣行人地獄惡名，警政署展開全國大執法。花蓮警分局5月1日起針對轄區容易肇事及車流量大的重要路口，執行「路口大執法專案」，統計第一周已取締111件違規，以人行道違停、與違規臨時停車為最多。警方將持續強化「人行道淨空」，維護用路人安全。

花蓮警分局在轄區內易肇事及人車流較大的路口，編排警力，加強「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」及「取締道路障礙」等4大重點執法項目。

警方針對花蓮市中山路、中正路、中華路、林森路等人車較多路口，在上下班、上學放學尖峰時段加強取締，提升行人安全。實施第一周，取締件數達111件，4項均有人違規，其中以「人行道違規停車與違規臨時停車」取締件數最多。

警方提醒汽、機車駕駛人，行經有行人穿越道路口，要減速慢行，若有行人通過，一定要禮讓行人先行。同時，部分行人過馬路跨越雙黃，甚至邊走邊滑手機，呼籲過馬路務必依規定走行人穿越道，並遵守行人通行號誌，隨時注意左右來車，切勿當低頭族，或聊天嬉戲而疏忽往來車輛，確保交通安全。

花蓮警分局執行「路口大執法專案」，統計5月首周已取締111件違規。圖／花蓮警分局提供
花蓮警分局執行「路口大執法專案」，統計5月首周已取締111件違規。圖／花蓮警分局提供

行人地獄

延伸閱讀

花蓮中華國小射箭隊7月出國競賽 盼大眾助經費圓夢

台灣帝雉巢穴登國際期刊 美籍女博士在台婚姻失和對簿公堂

桃園取締路口不讓行人冠全台　5月起汽、機車違規已開罰205萬

花蓮黑幫恐嚇擔心監視器拍下 想滅證卻「拔錯插頭」遭逮

相關新聞

五股男後腦中槍遭棄屍相驗 新北市府副發言人是否現身引關注

新北市24歲張姓男子昨天被發現遭棄屍在五股山區，後腦有槍傷，警方旋即逮捕棄屍的姚男、梁男。姚男供稱是張男借錢不成才舉槍自...

花蓮警方加強「行人地獄」執法 首周取締111件違規

為洗刷台灣行人地獄惡名，警政署展開全國大執法。花蓮警分局5月1日起針對轄區容易肇事及車流量大的重要路口，執行「路口大執法...

高雄婦人領150萬投資 員警阻詐還被反問「我很呆嗎？」

高雄退休朱姓婦人今年初獲邀加入Line投資群組，小額獲利後，群組裡傳來大利多消息，婦人馬上賣掉股票領出150萬現金準備加...

台中包商母子夥人虐員工、逼孝孫喝尿亂棒打死 她獲輕判

台中市陳姓女子承包工程，曾聘彰化蔣男，但陳女不滿蔣放話苛扣薪資，陳女指示謝姓兒子等人「教訓」，蔣男逼喝尿、吞檳榔汁、磕頭...

蘇澳籍漁船海上失火　空勤、空軍出動直升機救回6船員

宜蘭蘇澳籍漁船順福漁83號今天清晨在台灣本島東北將近180公里處海域失火，國家搜救中心接到求救訊號，空勤總隊上午7時50...

新北汐止招牌公司冒濃煙疑電線走火 員工全外出幸無傷亡

新北市汐止區康寧街一間招牌公司，今天上午疑電線走火，導致屋內冒出大量濃煙，新北市消防局調派大量人車前往搶救才火撲滅，因員...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦