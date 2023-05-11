花蓮警方加強「行人地獄」執法 首周取締111件違規

為洗刷台灣行人地獄惡名，警政署展開全國大執法。花蓮警分局5月1日起針對轄區容易肇事及車流量大的重要路口，執行「路口大執法專案」，統計第一周已取締111件違規，以人行道違停、與違規臨時停車為最多。警方將持續強化「人行道淨空」，維護用路人安全。

花蓮警分局在轄區內易肇事及人車流較大的路口，編排警力，加強「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」及「取締道路障礙」等4大重點執法項目。

警方針對花蓮市中山路、中正路、中華路、林森路等人車較多路口，在上下班、上學放學尖峰時段加強取締，提升行人安全。實施第一周，取締件數達111件，4項均有人違規，其中以「人行道違規停車與違規臨時停車」取締件數最多。