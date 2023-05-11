高雄婦人領150萬投資 員警阻詐還被反問「我很呆嗎？」

高雄退休朱姓婦人今年初獲邀加入Line投資群組，小額獲利後，群組裡傳來大利多消息，婦人馬上賣掉股票領出150萬現金準備加碼，銀行行員請警方協助，朱女還反問員警「我看起來很呆嗎？」員警最後提出「老師」大頭貼的盜圖疑慮，苦口婆心勸說1小時，才終於讓朱女意識到受詐，保住百萬元。

鼓山警方表示，新濱所所長周晏立昨天上午10點多接獲轄區銀行通報，到場時朱女準備領取150萬元，銀行問她用途，反被朱女以不耐煩語氣回應「要給兒子結婚用的啦」，又不願提供兒子電話讓員警、行員確認，接著反問員警「我看起來很呆嗎？」

眼看朱女苦勸不聽，員警只能以護鈔為由陪朱女回家，抵達朱女住家後，再三提醒朱女別上當，正巧朱的兒子回家，與員警加入勸說行列，最後發現朱女口中的「老師」大頭貼有明顯截圖痕跡，表明這是盜圖，才會留下線條，經過勸說，她才意識到受詐。

朱女表示，她今年2月加入「財富學院」群組投資比特幣，在西裝筆挺的「院長」及俊俏的理財專員指導下小額獲利，近期院長又拋出更多利多消息，她心想把手邊資金梭哈，看能否未來到老都不用愁，才決定領出150萬元加碼。