台中包商母子夥人虐員工、逼孝孫喝尿亂棒打死 她獲輕判

台中市陳姓女子承包工程，曾聘彰化蔣男，但陳女不滿蔣放話苛扣薪資，陳女指示謝姓兒子等人「教訓」，蔣男逼喝尿、吞檳榔汁、磕頭道歉、亂棒毆打，最後蔣不堪凌虐身亡，二審今維持一審原判，仍認定陳女僅教唆傷害，判刑1年6月，謝男等9人涉傷害致死，判8年至7年1月徒刑。

判決指出，陳姓女子（41歲）承包粗工工作，前年間因不滿旗下蔣姓粗工（得年20歲）對外放話她苛扣工資、待遇不佳，因而心生不滿，指示謝姓兒子找人「教訓」，謝男找來曾雇用的盧姓、梁姓、鍾姓、馮姓工人、馮男胞姐、馮女林姓男友、馮男女友及楊姓友人等8人，一起犯案。

前年10月28日，陳女與兒子等人先在北區一家人力仲介公司與蔣男碰面後，陳女等人在該公司、附近檳榔攤等地點，分持甩棍等器械，毆打蔣男，期間還逼迫蔣男簽立本票（檢警未查扣），鍾男持鐵棒、手機在旁錄製施暴過程。

陳女接著在指示兒子等人，將蔣男帶往大甲區的住處商談，不過在住處質問時，陳女等人擔心施暴過程驚動鄰居，因此再將蔣男帶往附近籃球場毆打，不過因有守望相助隊行經附近，陳女再騎機車，帶著兒子等人，將蔣男關在轎車後車廂內，載往附近產業道路。

陳女隨後離開現場，未過問後續情形，蔣男被拖出後車廂後，繼續遭謝男等8人持棍棒毆打，鍾男在旁觀看助勢，期間蔣除被亂棒毆打外，還被逼喝尿液、檳榔汁等穢物，甚至被逼磕頭向謝男等人道歉。

蔣男被打到全身是傷，失去意識，謝、盧、梁等3人先離開現場，留在現場的鍾男等6人沒有將蔣男送醫，反而持續將蔣放在轎車後車廂內，最後馮男開車抵達彰化縣埤頭鄉租屋處時，蔣男已因失血過多、休克死亡。

盧、梁等二人自知犯下大錯後，先向警方自首，警方前往彰化縣埤頭鄉，發現蔣男已陳屍在轎車行車廂內，台中地檢署依傷害致死、妨害自由罪起訴。

全案一審認定，雖然陳女有教唆兒子等人「教訓」蔣男，但途中已離開，也無從預見謝男等人的下手輕重，無從預見蔣男有死亡的可能性，因此依傷害罪論處，判刑1年6月，其餘涉案謝男等9人，則被判刑8年至7年1月不等徒刑。