新北汐止招牌公司冒濃煙疑電線走火 員工全外出幸無傷亡

新北市汐止區康寧街一間招牌公司，今天上午疑電線走火，導致屋內冒出大量濃煙，新北市消防局調派大量人車前往搶救才火撲滅，因員工都已外出，無人員受傷，確實起火原因有待消防局火調人員進一步鑑定釐清。

新北市消防局今天上午10時15分獲報，汐止區康寧街上一間招牌公司冒出大量濃煙，不確定屋內有無人員受困，調派汐止中隊、社后、橫科、秀峰、深坑分隊共17車36人前往救援。

消防人車獲報迅速趕抵，起火地點是位於5層樓建築一樓的招牌公司，明顯可看到屋內冒出大量濃煙，消防人員立即破門，佈兩水線進入灌救，火勢在上午10時35分撲滅，燃燒辦公室面積約10平方公尺。

經清查確認屋內無人，疑似電線走火引起，詳細起火原因仍有待消防局火災鑑識中心人員進一步調查釐清。