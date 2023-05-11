快訊

郭台銘拚徵召下猛藥打疫苗 侯友宜不動如山底牌在哪？

現場採訪／烏克蘭最長的戰役！巴赫穆特前線的砲聲、哭聲、歌唱聲

評／不讓台南母女死亡車禍重演 在地民團指政府應該這樣做

新北汐止招牌公司冒濃煙疑電線走火 員工全外出幸無傷亡

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市汐止區康寧街一間招牌公司，今天上午疑電線走火，導致屋內冒出大量濃煙，新北市消防局調派大量人車前往搶救才火撲滅，因員工都已外出，無人員受傷，確實起火原因有待消防局火調人員進一步鑑定釐清。

新北市消防局今天上午10時15分獲報，汐止區康寧街上一間招牌公司冒出大量濃煙，不確定屋內有無人員受困，調派汐止中隊、社后、橫科、秀峰、深坑分隊共17車36人前往救援。

消防人車獲報迅速趕抵，起火地點是位於5層樓建築一樓的招牌公司，明顯可看到屋內冒出大量濃煙，消防人員立即破門，佈兩水線進入灌救，火勢在上午10時35分撲滅，燃燒辦公室面積約10平方公尺。

經清查確認屋內無人，疑似電線走火引起，詳細起火原因仍有待消防局火災鑑識中心人員進一步調查釐清。

新北市消防局第六救災救護大隊長羅億田表示，民眾應養成良好的電氣使用習慣，完成充電即應拔下插頭，避免安全防護裝置失效，導致過充而起火。而鋰電池進行充電時，考量會電池生熱，應避免置於易燃物旁或其上並盡可能避免夜間或無人時充電。

新北市汐止區康寧街一間招牌公司，今天上午疑電線走火屋內冒出大量濃煙，因員工都已外出，無人員受傷。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止區康寧街一間招牌公司，今天上午疑電線走火屋內冒出大量濃煙，因員工都已外出，無人員受傷。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止區康寧街一間招牌公司，今天上午疑電線走火屋內冒出大量濃煙，因員工都已外出，無人員受傷。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止區康寧街一間招牌公司，今天上午疑電線走火屋內冒出大量濃煙，因員工都已外出，無人員受傷。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止區康寧街一間招牌公司，今天上午疑電線走火屋內冒出大量濃煙，因員工都已外出，無人員受傷。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止區康寧街一間招牌公司，今天上午疑電線走火屋內冒出大量濃煙，因員工都已外出，無人員受傷。記者王長鼎／翻攝

延伸閱讀

新北新慶記之都？ 侯友宜：請議員不用穿防彈衣上議會

民進黨：侯友宜稱掌握新北廢棄物流向 實為三大謊言

汐止區里環境認證考核首站 厚德里要拼9連霸

永和暗夜火警一女成焦屍 疑抽煙不慎引燃床墊被子釀災

相關新聞

五股男後腦中槍遭棄屍相驗 新北市府副發言人是否現身引關注

新北市24歲張姓男子昨天被發現遭棄屍在五股山區，後腦有槍傷，警方旋即逮捕棄屍的姚男、梁男。姚男供稱是張男借錢不成才舉槍自...

新北汐止招牌公司冒濃煙疑電線走火 員工全外出幸無傷亡

新北市汐止區康寧街一間招牌公司，今天上午疑電線走火，導致屋內冒出大量濃煙，新北市消防局調派大量人車前往搶救才火撲滅，因員...

影／台中男開車恍神衝對向車道 七旬婦被撞重傷命危

台中市蔡姓男子今早駕駛休旅車行經北區時，疑因精神不濟，衝向對向車道，當時七旬詹姓婦人騎機車行經該處，蔡男先衝撞詹婦後，再...

台南3歲女童車禍亡 肇事者允諾出院後會到靈前致意

台南市3歲余姓女童走斑馬線被不幸被轎車撞死，母親重傷住院，今天開刀，女童父親守住醫院，希望妻子開刀順利。余父說，昨天快黃...

新竹女投資嘗甜頭再擲近百萬元 詐團出這招讓她驚醒

投資詐騙層出不窮，新竹市警方日前破獲宣稱高獲利、高報酬的詐騙集團，該集團慣用手法先讓被害人賺錢嘗到甜頭，再誘騙對方投入更...

四海幫前幫主張建英無前科成絕響 病逝前仍調停江湖事

有「台版劉德華」稱號的四海幫第六任幫主「弟哥」張建英，昨天深夜因癌症併發心肺衰竭，病逝台大醫院，享壽70歲；張建英生前喜好當和事佬，只要是受人所託，定盡全力排解糾紛，是黑幫裡屬軍師型的領導者，台北市一間知名建商二代，去年底酒醉口出穢言輕蔑四海幫，結果惹來眾怒，四海高層下令要建商好看，消息傳到連市刑大都知道，當時已在化療的張建英抱病出面調停，才化解這場危機，這也是其生前擺平的最後一樁江湖事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦