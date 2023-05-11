新北汐止招牌公司冒濃煙疑電線走火 員工全外出幸無傷亡
新北市汐止區康寧街一間招牌公司，今天上午疑電線走火，導致屋內冒出大量濃煙，新北市消防局調派大量人車前往搶救才火撲滅，因員工都已外出，無人員受傷，確實起火原因有待消防局火調人員進一步鑑定釐清。
新北市消防局今天上午10時15分獲報，汐止區康寧街上一間招牌公司冒出大量濃煙，不確定屋內有無人員受困，調派汐止中隊、社后、橫科、秀峰、深坑分隊共17車36人前往救援。
消防人車獲報迅速趕抵，起火地點是位於5層樓建築一樓的招牌公司，明顯可看到屋內冒出大量濃煙，消防人員立即破門，佈兩水線進入灌救，火勢在上午10時35分撲滅，燃燒辦公室面積約10平方公尺。
經清查確認屋內無人，疑似電線走火引起，詳細起火原因仍有待消防局火災鑑識中心人員進一步調查釐清。
新北市消防局第六救災救護大隊長羅億田表示，民眾應養成良好的電氣使用習慣，完成充電即應拔下插頭，避免安全防護裝置失效，導致過充而起火。而鋰電池進行充電時，考量會電池生熱，應避免置於易燃物旁或其上並盡可能避免夜間或無人時充電。
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