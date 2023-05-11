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影／台中男開車恍神衝對向車道 七旬婦被撞重傷命危

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市蔡姓男子今早駕駛休旅車行經北區時，疑因精神不濟，衝向對向車道，當時七旬詹姓婦人騎機車行經該處，蔡男先衝撞詹婦後，再撞上路邊停放的3輛車，詹婦胸部有重創，目前仍在醫院急救，尚未脫離險境，全案目前暫依過失傷害罪方向偵辦。

第二警分局交通分隊在今天清晨7時許獲報，北區永興街、青島路有發生交通事故，員警到場查處。

經查，案發時蔡姓男子（59歲）駕駛白色休旅車沿北區河北路二段往永興街、漢口路方向行駛時，疑因恍神，未注意車前狀態，逆向開到對向車道，先碰撞騎機車的詹姓婦人（74歲），隨後再碰撞路旁的3輛貨車、轎車，詹女全身有多處擦挫傷，目前仍在醫院急救。

員警現場依法對蔡男實施酒測，蔡男無飲酒情事，目前已調閱路口監視器畫面以釐清案發經過，詳細事故原因將由交通警察大隊分析研判，目前暫依過失傷害罪方向偵辦。

第二警分局提醒，行車應隨時注意車前狀況，隨時採取必要安全措施，養足精神再上路並遵守交通安全規則，才能減少交通事故發生，確保行車安全。

台中市蔡姓男子今天開車行經北區時恍神，先撞上騎機車的婦人後，再撞上路旁3輛車。記者陳宏睿／翻攝
台中市蔡姓男子今天開車行經北區時恍神，先撞上騎機車的婦人後，再撞上路旁3輛車。記者陳宏睿／翻攝
台中市蔡姓男子今天開車行經北區時恍神，先撞上騎機車的婦人後，再撞上路旁3輛車，蔡在案發前被路口監視器拍到。記者陳宏睿／翻攝
台中市蔡姓男子今天開車行經北區時恍神，先撞上騎機車的婦人後，再撞上路旁3輛車，蔡在案發前被路口監視器拍到。記者陳宏睿／翻攝
台中市蔡姓男子今天開車行經北區時恍神，先撞上騎機車的婦人後，再撞上路旁3輛車。記者陳宏睿／翻攝
台中市蔡姓男子今天開車行經北區時恍神，先撞上騎機車的婦人後，再撞上路旁3輛車。記者陳宏睿／翻攝
台中市蔡姓男子今天開車行經北區時恍神，先撞上騎機車的婦人後，再撞上路旁3輛車。記者陳宏睿／翻攝
台中市蔡姓男子今天開車行經北區時恍神，先撞上騎機車的婦人後，再撞上路旁3輛車。記者陳宏睿／翻攝
台中市蔡姓男子今天開車行經北區時恍神，先撞上騎機車的婦人後，再撞上路旁3輛車。記者陳宏睿／翻攝
台中市蔡姓男子今天開車行經北區時恍神，先撞上騎機車的婦人後，再撞上路旁3輛車。記者陳宏睿／翻攝

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