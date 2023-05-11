五股男後腦中槍遭棄屍相驗 新北市府副發言人是否現身引關注
新北市24歲張姓男子昨天被發現遭棄屍在五股山區，後腦有槍傷，警方旋即逮捕棄屍的姚男、梁男。姚男供稱是張男借錢不成才舉槍自戕，但這說法警方持保留態度，仍將他依槍砲、殺人罪嫌偵辦。今上午檢警相驗，由於張男為新北市府副發言人張劭斌親戚，引起媒體關注，檢警與家屬皆由另側通道進入解剖室，無從確認張劭斌是否到場。
據了解近期事涉敏感案件、人物的相驗案件，檢方相驗時間都會「相當早」，今檢警相驗張男遺體時間訂為早上8時50分，但大批媒體仍未捕捉到檢察官、法醫身影，唯警方鑑識小組仍正常進出，只是都從另外通道進入解剖室。
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