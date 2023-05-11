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台南3歲女童車禍亡 肇事者允諾出院後會到靈前致意

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市3歲余姓女童走斑馬線被不幸被轎車撞死，母親重傷住院，今天開刀，女童父親守住醫院，希望妻子開刀順利。余父說，昨天快黃昏時與杜小姐取得聯繫，稱她目前也還在住院中，等出院後一定會到妹妹的靈堂致意。

余父表示，全國民眾及親友關心妹妹的叔叔、阿姨們，雙方都不願意看到此事發生，他也不願設想杜小姐是什麼樣的人，而她肚子裡面還有一個小孩；他再次重申杜小姐該為自己的錯誤承擔責任，但孩子是無辜的。

他說，希望社會大眾不要有過激的言論，這也是保護我們自己，我家可愛妹妹也不希望為了她的事，社會大眾因而惹上官司或惹上麻煩。余父再次為所有關心這件事的社會大眾說「謝謝」。

同時，他再次為民眾在案發地點中央分隔島上放置花束、糖果，可能造成自己或用路人危險，希望大家不要再放花束、玩具了，他感謝大家對小女的疼愛與不捨，他也向妹妹轉達大家的心意，他說，世上比他們遭遇更糟、更慘的，大有人在，希望大家把此資源拿去幫忙更多需要幫助的人。

余父說，昨天快黃昏時與杜小姐取得聯繫，稱她目前也還在住院中，等出院後一定會到妹妹的靈堂致意。圖／讀者提供
余父說，昨天快黃昏時與杜小姐取得聯繫，稱她目前也還在住院中，等出院後一定會到妹妹的靈堂致意。圖／讀者提供

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